"Šī dziesma ir svēta un dziļa," atklāj Antra Stafecka un plūc uzvaras laurus muzikālā šova sestajā raidījumā

Attēlā Antra Stafecka izpilda "Dziesma nenosalst". Foto Aksels Roberts Zirnis / LSM
Latvijā iemīļotā dziedātāja, ogrēniete Antra Stafecka muzikāli izklaidējošajā šovā "Pārdziedi mani!" sestajā raidījumā plūca pārliecinošus uzvaras laurus. 3. janvāra pārraidītajā šovā viņa kļuva par līderi gan skatītāju, gan ekspertu kopbalsojumā, iegūstot maksimālos 30 punktus. Šajā reizē astoņiem tautā iemīļotajiem māksliniekiem bija jāizpilda kino un teātra dziesmas. Antra izvēlējās izpildīt "Dziesma nenosalst", ko Raimonds Pauls un Alfrēds Krūklis radīja kā veltījumu mātei un kas skan Jāņa Streiča filmā “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

"Šī dziesma ir svēta un dziļa, patiesībā. Man gribējās šo mirkli iemūžināt sev un savai ģimenei uns aviem bērniem nākotnē, no sirds nodziedot mātei. Es esmu meita, man ir meita, mamma ir meita, omīte ir meita, un mēs visas esam arī mātes, manī tas viss ļoti rezonē. Ļoti gribējās, lai tas viss ienāk šajā mirklī," tā pirms dziesmas izpildīšanas pauda dziedātāja Antra Stafecka.

Otro vietu skatītāji piešķīruši Emilijai, kura izpildīja dziesmu "I Will Always Love You" no filmas "Miesassargs". Savukārt trešo vietu skatītāji piešķīra Ralfam Eilandam ar dziesmu "Hallelujah". 

mceu_53928115711767606326004.jpg

Attēlā Antra Stafecka. Foto Aksels Roberts Zirnis / LSM

Žūrijas eksperti otrajā vietā ierindoja Ralfu Eilandu, bet trešo vietu deva Artūram Uškānam. Ceturtā vieta pēc ekspertu vērtējuma pienācās Emilijai, piektā – Raimondai Vazdikai, bet sestā – rolandam če. Septītajā vietā - Alise Haijima, savukārt astotajā vietā šoreiz palika Jānis Apeinis.

Šova "Pārdziedi mani!" žūrijas sastāvā bija nemainīgie eksperti Marija Naumova un Andris Freidenfelds. Šajā raidījumā viņiem pievienojās M. Čehova Rīgas Krievu teātra aktrise un direktore Dana Bjorka.

Kopumā šovā ar 22 punktiem otro vietu ieņem Ralfs Eilands. Trešajā vietā ar 21 punktu izvirzījusies Emilija, ceturto vietu ieņem Artūrs Uškāns ar 17 punktiem.

Šova "Pārdziedi mani!" otrajā sezonā dalībnieki sacenšas roka, hiphopa, operas, kantri un šlāgermūzikas žanrā, kā arī izpilda dziesmas, kas mainījušas pasauli, iemīļotākās Raimonda Paula dziesmas un kino un teātra izrāžu skanīgākās melodijas. Kurš kļūs par "Pārdziedi mani!" otrās sezonas uzvarētāju, noskaidrosies LTV tiešraidē, 17. janvārī, kad dalībnieki izpildīs pasaules popmūzikas superhitus. Šis šovs atšķiras no citiem ar to, ka nevienu no dalībniekiem tā laikā neizbalso. 

