Ceturtdiena, 09.10.2025 23:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:14
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 23. novembris, 2021 13:05

Sieviešu koris RASA aicina uz koncertu DVĒSELES DZIESMA

ONKC
Sieviešu koris RASA aicina uz koncertu DVĒSELES DZIESMA
Otrdiena, 23. novembris, 2021 13:05

Sieviešu koris RASA aicina uz koncertu DVĒSELES DZIESMA

ONKC

27. novembrī pulksten 16.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē sieviešu koris RASA aicina uz koncertu DVĒSELES DZIESMA. Ogres novada Kultūras centra sieviešu korī RASA apvienojušās draudzīgas, inteliģentas un atraktīvas dziedātājas, kas līdzās savai profesijai un ģimenes dzīvei piepildījumu rod mūzikā.

Šarmanto dāmu kolektīvu vada Dziesmu svētku virsdiriģente, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Latvijā un ārzemēs atzinību guvusī diriģente Aira Birziņa.


Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un interneta vietnē šeit: Biļetes cena: 2 eiro.


Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?