Šarmanto dāmu kolektīvu vada Dziesmu svētku virsdiriģente, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Latvijā un ārzemēs atzinību guvusī diriģente Aira Birziņa.
Biļetes uz koncertu var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un interneta vietnē šeit: Biļetes cena: 2 eiro.
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.