SILTO DŽEMPERU DIENA 2022 Ogresgala pamatskolā

Ekoskola katru gadu piedalās starptautiskajā Ekoskolas akcijā “Silto džemperu diena”. Aicinām pievienoties mums! Katram ir svarīgi parādīt savu rīcību klimata labā! Mūsu mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Tā mēs atgādinām paši sev un citiem veikt vienkāršas ikdienas darbības, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Ogresgala pamatskolas Ekopadome aicina: samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, uz skolu nākt kājām vai braukt ar sabiedrisko transportu, ēst vietējo, pašu audzēto pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, domāt par elektroenerģijas, ūdens un gāzes taupīšanu.

Februārī skolēni kopā ar skolotājiem mācību un klases audzinātāja stundās diskutēja par klimata tēmu, par dabas un cilvēku ietekmi uz to. Tika noskaidroti klimata pārmaiņu cēloņi un sekas. Skolēni stāstīja par savu pieredzi, paradumiem un rīcību, ko veikuši klimata labā. Dabas zinību stundās tika veikti eksperimenti un pētījumi. Skolēni noskaidroja, kā sniegs var parādīt gaisa tīrību Ogresgalā, kā šokolādes konfekte var ietekmēt klimata pārmaiņas.

Skolēni izveidoja video ar aicinājumu ikvienam kaut nedaudz mainīt savus ikdienas paradumus, rīkoties klimata labā.

Informāciju sagatavoja Ogresgala pamatskolas Ekoskolas Ekopadome

