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Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 15:47

FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori "Lāčplēsis" plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā

Latvijas Sirdsdziesma / OgreNet
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori "Lāčplēsis" plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
Foto: Jauktais koris Lāčplēsis "facebook" / Lauris Vīksne, LSM
Svētdiena, 14. jūnijs, 2026 15:47

FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori "Lāčplēsis" plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā

Latvijas Sirdsdziesma / OgreNet

Lielvārdes Rembates parkā 15 skanīgas un iemīļotas dziesmas sacentās par Latvijas Sirdsdziesmas titulu. Šis gads īpaši izcēla arī jubilejas - raidījums Latvijas Sirdsdziesma finālkoncerts svinēja savu 10. jubileju, kamēr Lielvārdei šogad aprit 825 gadi, tāpat tika godināti Latvijā nozīmīgi mūziķi.

Pateicoties skatītāju un klausītāju balsojumam, par šī gada uzvarētāju kļuva Edvards Strazdiņš un Lielvārdes Kultūras nama jauktais koris "Lāčplēsis" ar dziesmu “Bez tevis nav nekā”.
Jubilejas sezonas noslēgums bija īpašs ne tikai finālistiem un skatītājiem, bet arī visai Latvijas mūzikas saimei. Koncertā tika godināti nozīmīgi kultūras notikumi un jubilāri – atzīmēta Gunta Skrastiņa mūzikas festivāla piektā gadadiena, Mārtiņa Brauna 75. jubileja, kā arī sveikti Raimonds Pauls un Lielvārde, kas šogad svin 825 gadu jubileju.
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
FOTO, VIDEO: Edvards Strazdiņš ar jaukto kori &quot;Lāčplēsis&quot; plūc laurus 10. Latvijas Sirdsdziesma finālkoncertā
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