Pateicoties skatītāju un klausītāju balsojumam, par šī gada uzvarētāju kļuva Edvards Strazdiņš un Lielvārdes Kultūras nama jauktais koris "Lāčplēsis" ar dziesmu “Bez tevis nav nekā”.
Jubilejas sezonas noslēgums bija īpašs ne tikai finālistiem un skatītājiem, bet arī visai Latvijas mūzikas saimei. Koncertā tika godināti nozīmīgi kultūras notikumi un jubilāri – atzīmēta Gunta Skrastiņa mūzikas festivāla piektā gadadiena, Mārtiņa Brauna 75. jubileja, kā arī sveikti Raimonds Pauls un Lielvārde, kas šogad svin 825 gadu jubileju.