Sirsnīgas tikšanās un gardas maltītes – Ogres novadā norisinājās Mājas kafejnīcu dienas 2025

Savas durvis ikvienam apmeklētājam vēra gan esoši tūrisma uzņēmumi un saimniecības, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu, tūrismu vai viesu uzņemšanu.
Apmeklētājiem bija iespēja ļauties īstai garšu ceļojuma pieredzei – no izsmalcinātām uzkodām un pamatēdieniem līdz mutē kūstošiem desertiem. Piedāvājumā bija gan paaudzēs lolotas ģimenes receptes, gan ārzemēs iedvesmu guvuši ēdieni, aromātiskas zupas un sautējumi, kas gatavoti uz malkas uguns, kā arī citi gardumi, kas priecēja garšu kārpiņas.
Viesiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes – radošas darbnīcas, meistarklases, degustācijas, izzinoši stāsti, ekskursijas un dažādas aktīvās izklaides - gan uz ūdens, gan zirga mugurā. Tāpat bija iespēja iegādāties dažādus mājražojumus un vietējo uzņēmēju produkciju, kā arī tuvāk iepazīt Ogres novadu un tā daudzveidīgo atpūtas piedāvājumu.
Mājas kafejnīcu dienas vēlreiz apliecināja, ka Ogres novads ir vieta, kur garšas un viesmīlība satiekas ar jauniem piedzīvojumiem, un tā kļūst par īpašu galamērķi gardēžiem un ceļotājiem no dažādām Latvijas vietām.
Mājas kafejnīcu dienas 2025norisinās visā Latvijā no jūnija līdz septembrim. Pasākumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ar mērķi popularizēt Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumu.
Ogres novadā pasākumu koordinēja un par mārketinga aktivitātēm rūpējās Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde.