"Erda Group" dibinātāja un partnere Zane Čulkstēna norāda, lai gan MI izmantošana Eiropas uzņēmumos turpina pieaugt, Latvija šajā ziņā būtiski atpaliek no kaimiņiem. Pēc "Eurostat" datiem, 2025. gadā MI tehnoloģijas izmantoja 42% Dānijas un 21,3% Lietuvas uzņēmumu ar 10 vai vairāk darbiniekiem, bet Latvijā šis rādītājs bija vien 12,2%.
Uzņēmums izstrādājis Latvijas MI gatavības indeksu, lai noskaidrotu, vai šī atpalicība atspoguļojas arī tajā, kā uzņēmumi reāli strādā pie MI ieviešanas un MI prasmju integrēšanas darbībā. Indekss balstās publiski pieejamos darba sludinājumos, kas atklāj, kādas prasmes uzņēmumi meklē.
Pētījumā secināts, ka lielākā daļa uzņēmumu vēl ir agrīnā posmā.
MI gatavību patlaban virza informācijas tehnoloģiju (IT), profesionālie pakalpojumi un finanses. Zemākie rādītāji savukārt ir lauksaimniecībā un ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Pieprasījums pēc MI prasmēm sniedzas arī ārpus IT. Pēc sludinājumu skaita tās visvairāk meklē sistēmanalītiķiem un programmētājiem, taču izteikta MI izplatība redzama arī reklāmas un tirgzinības vecāko speciālistu, kā arī grafikas un multimediju dizaineru amatos, un šīs prasmes uzņēmumi galvenokārt sagaida no pieredzējušiem speciālistiem, min kompānijā.
Pētījumā secināts, ka uzņēmuma lielums negarantē priekšrocības. MI gatavībā izšķirošais nav uzņēmuma izmērs, bet aktīva un mērķtiecīga rīcība, tā pētījuma autori.