Piektdiena, 8. maijs, 2026 12:31

Sīvā 1148 klašu konkurencē Ogres Valsts ģimnāzija iekļūst “Čē Čē Čempionāts” Finālā

Foto: "Čē Čē Čempionāts"
Lielākā klases saliedēšanās festivāla “Čē Čē Čempionāts” Finālā, kas trīs dienu garumā no 28. līdz 30. maijam norisināsies Ogres Zilajos kalnos, piedalīsies 480 klases un tūkstošiem skolēnu no visas Latvijas. Visvairāk klašu Finālā ir iekļuvušas no Siguldas Valsts ģimnāzijas (17 klases), Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (15 klases), Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (14 klases) un Mārupes Valsts ģimnāzijas (13 klases). Trīs skolas – Ķekavas vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Salaspils 1. vidusskola – būs pārstāvētas ar 11 klasēm.

Ķekavas vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Salaspils 1. vidusskola “Čē Čē Čempionāts”Finālā būs pārstāvētas ar 11 klasēm. Savukārt Rīgas Centra humanitāro vidusskolu pārstāvēs 9 klases, bet Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolu – 8 klases.

Ar 7 klasēm finālā piedalīsies Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Rīgas 64. vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija un Dobeles Valsts ģimnāzija.

Kā informē organizatori, katrā no klašu grupām – 6.-7.klase, 8.-9. klase un 10.-12. klase – startēs 160 klases. Visvairāk klašu Finālā ir pārstāvētas no Vidzemes (204) un Rīgas (117), kam seko Kurzeme (82), Zemgale (50) un Latgale (27).

Lai nokļūtu Finālā, klasēm pirmajā posmā bija kopīgi jāizplāno ideālais klases vakars, kurā visi varētu pavadīt laiku draudzīgā, jautrā un saliedējošā atmosfērā. Šī gada “Čē Čē Čempionāts” tēma ir draudzība digitālajā laikmetā, īpašu uzmanību pievēršot klātienes draudzībai, neskatoties uz digitālās vides sniegtajām iespējām.

Savukārt otrajā Fināla posmā bija jārada plakāts, kas aicina šķirot baterijas, jāizveido skečs par piekrišanu (no angļu valodas – consent) un jāuzfilmē video par finanšu pratību.

“Jauniešu lielā aktivitāte un radošums radīja patīkamas “galvassāpes” mūsu žūrijai, kurai no 1148 klasēm bija jāizvēlas tās, kuras piedalīsies lielajā Finālā, kas pirmo reizi notiks Ogrē. Finālā klasēm būs jāparāda, cik saliedētas, radošas, apķērīgas un izveicīgas tās ir. Tām būs jāveic pārbaudījumi, kuros nevarēs iztikt tikai ar fizisko spēku – būs vajadzīga arī kritiskā domāšana, spēja risināt uzdevumus un komunicēt saspringtās situācijās. Tieši tādēļ būs svarīgi iesaistīt visus klasesbiedrus, izmantojot katra stiprākās puses,” stāsta “Čē Čē Čempionāts” organizētājs Agris Rencis.

Ar visām klasēm, kas iekļuvušas Finālā, iespējams iepazīties šeit.

“Čē Čē Čempionāts” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta Ogres novada pašvaldība, biedrība “Papardes zieds”, “SEB banka”, Zaļās jostas kampaņa “Tīrai Latvijai”, veikalu tīkls “ELVI”, “Sadales tīkls” un programma “Piens un augļi skolai”.

