Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 22:18

Foto: Skaļās lasīšanas sacensībā noskaidrots, kurš pārstāvēs Ogres novadu Vidzemes starpfinālā

Foto: Skaļās lasīšanas sacensībā noskaidrots, kurš pārstāvēs Ogres novadu Vidzemes starpfinālā
Foto: Ogres Centrālā bibliotēka
17. aprīlī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika Ogres novada reģionālā skaļās lasīšanas sacensība, kurā kopumā šogad iesaistījās 575 5. klašu skolēni no 13 Ogres novada skolām. Pasākums priecēja ne tikai ar daudzveidīgo skaļo lasītāju grāmatu izvēli. Tajā arī tika noskaidrots labākais dalībnieks, kurš septembrī pārstāvēs Ogres novadu starpfinālā Vidzemē, informē bibliotēkas pārstāvji.

Čaklos lasītājus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Lielvārdes Tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis, Ogres Centrālās biblotēkas metodiķe Solvita Zeļģe, Ogres novada Kultūras centra direktore Elīna Aupe, rakstniece Mārīte Tabita-Kalniņa un Ogres Centra pamatskolas 6. klases skolēns, pagājušā gada Ogres reģiona skaļās lasīšanas konkursa uzvarētājs Haralds Skraucis.

Šogad Ogres Centrālajā bibliotēkā ciemojās 19 skaļie lasītāji no 13 Ogres novada skolām. Sirsnīgu noskaņu sacensībā radīja skaļo lasītāju līdzjutēju iepriekš sagatavotie videosveicieni, kas uzmundrināja, aizkustināja un arī sasmīdināja gan dalībniekus, gan klausītājus. Savukārt pasākuma beigu daļā visus klātesošos ar interesantiem eksperimentiem pārsteidza Ogres Valsts ģimnāzijas 11. d klases jaunās ķīmiķes Evelīna, Kate, Henriete un Beatrise skolotājas Baibas Maskoļūnas vadībā. 

Saskaitot punktus, žūrija šogad lēma, ka 3. vietu pelnījis Ogres Centra pamatskolas skolēns Viesturs Rāts, kuram palīdzēja gatavoties skolotāja Skaidrīte Logina. Viesturs Rāts sacensībā lasīja fragmentu no Andželas Naneti grāmatas “Mans vectēvs bija ķiršu koks”, vēsta bibliotēkas pārstāvji.

2. vietu ieguva Ogres Centra pamatskolas skolniece Beāta Celmiņa, kuru konkursam sagatavoja skolotāja Olga Pudule. Beāta Celmiņa bija izvēlējusies lasīt fragmentu no Vizmas Belševicas grāmatas “Bille”. 

Visaugstāko vērtējumu un godpilno 1. vietu ieguva Lielvārdes pamatskolas skolniece Līna Tūtāne, kuru sagatavoja skolotāja Rudīte Kažociņa. Līna Tūtāne lasīja Oles Lunda Kirkegora grāmatas “Gumijas Tarzāns” fragmentu. 

Bibliotēkas kolektīvs pateicas pedagogiem un bibliotekāriem par dalībnieku sagatavošanu sacensībai un Līnai Tūtānei vēl izdošanos Vidzemes starpfinālā. 

