Ogres pilsētas svētkos 20. un 21. augustā biļetes uz raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšanu maskās – 5 EUR. Vēlāk biļešu cena 13 EUR vai 10 EUR uzrādot Ogres novadnieka karti.
Biļetes no 20. augusta būs iespēja iegādāties Ogres novada kultūras centra, kā arī citās BIĻEŠU PARADĪZES kasēs un internetā www.bilesupardize.lv.
Pilsētas svētku laikā Ogres novada Kultūras centra kases darba laiks:
20. augustā, piektdien 18.00 – 20.00
21. augustā, sestdien 10.00 – 12.00 un 18.00 – 20.00
Raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2. sezonā skatītājiem, vēl pirms raidījuma nonākšanas TV ekrānos, būs iespēja ielūkoties filmēšanas aizkulisēs un baudīt aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus, Latvijā populāru mūziķu izpildījumā.
Nākamās sezonas raidījumos, muzikālos piedzīvojumos uz DZĪVĀS SKATUVES OGRĒ aicinās doties grupas PETERSONS BAND, CREDO, KAYRO, DAKOTA, ORANŽĀS BRĪVDIENAS,RIGA REGGAE, VILKI, SKYFORGER,SESTĀ JŪDZE, dziedātājas Patrisha, Antra Stafecka, Aija Andrejeva un Dināra Rudāne& Rock5 Band, pianists Andrejs Osokins, reperis Ozols, Rīgas Gospelkoris, Rihards Lībietis Orcestra un īpašais viesis Goran Gora, ģitārists Mārcis Auziņš, Krists Saržants un īpašais viesis Evilena Protektore,Ogres teātris, kā arī Ogres jaunumi: Gints Cālītis, Pirmais Kurss un Alina Melngaile.
Raidījuma vadītāju lomā, kā ierasts, apburošā grupas COLT soliste Elīna Krastiņa un atraktīvais OGRES TEĀTRA aktieris un pasākumu vadītājs Andris Krauja.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies vai izslimojusi un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un pasākumi norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.