Trešdiena, 11. februāris, 2026 20:17

Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums "Sens tiks sens ir tas stāsts"

Ogres novada Kultūras centrs
Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums "Sens tiks sens ir tas stāsts"
Foto: Lauris Vīksne
Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums "Sens tiks sens ir tas stāsts"

Ogres novada Kultūras centrs

Kā veltījums Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa jubilejām tapis koncertuzvedums “Sens tik sens ir tas stāsts”, kas 9.februārī piedzīvoja savu pirmizrādi, pulcējot skatītājus emocionālā un muzikāli bagātā ceļojumā latviešu estrādes zelta fondā.

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados aizsākās stāsts, kas kļuva par vienu no spilgtākajām lappusēm latviešu estrādes mūzikas vēsturē - komponista Raimonda Paula melodijas sastapās ar dzejnieka Alfrēda Krūkļa patieso, mazliet sentimentālo un dziļi latvisko dzeju. Šī radošā savienība radīja dziesmas, kas uzrunājušas vairākas paaudzes un joprojām skan ar nemainīgu emocionālu spēku.

“Mežrozīte”, “Dziesma nenosalst”, “Mēs tikāmies martā”, “Tev mana labā”, “Nepārmet man”, “Mirdzošais gliemežvāks”, “Varbūt”, “Savāda vasara”, “Teic, kur zeme tā”, “Kādēļ man dziedāt svešu dziesmu”– šajās melodijās ierakstīts latviskais kods, kas joprojām dzīvo mūsu atmiņās un sirdīs.

“Man šis koncertuzvedums ir kā atmiņu valoda, kā saruna ar mūsu pašu saknēm. Šīs dziesmas ne tikai dzīvo ārpus laika – tās dzīvo cilvēkos. Pirmizrādes vakarā bija sajūta, ka skatītāji un mākslinieki ir vienā elpā – šis stāsts mūs visus savieno”, uzsver viena no koncerta dalībniecēm - aktrise Dita Lūriņa-Egliena.

Kopā ar viņu uz skatuves dzejā un mūzikā satiekas Gundars GrasbergsAija VītoliņaDainis SkutelisRīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un džeza trio – Matīss Žilinskis, Artis Orubs un Andris Grunte..

Skatītāju lielās atsaucības dēļ Ogres Kultūras centrā izsludināta papildizrāde – koncertuzvedumu “Sens tik sens ir tas stāsts” Ogrē jau 1. martā būs iespējams piedzīvot divreiz – plkst. 15.00 un 19.00. Biļetes – “Biļešu Paradīzē”. 

https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/166252

Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums &quot;Sens tiks sens ir tas stāsts&quot;
Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums &quot;Sens tiks sens ir tas stāsts&quot;
Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums &quot;Sens tiks sens ir tas stāsts&quot;
Skatītājiem pārpildītā zālē pirmizrādi piedzīvo koncertuzvedums &quot;Sens tiks sens ir tas stāsts&quot;
