Vietu SkillsLatvia 2026 finālā prasmju konkursā “Grafiskā dizaina tehnoloģijas” ieguva Evelīna Daniela Bērziņa no Ogres tehnikuma, Jurijs Lukijanišens no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Rēzija Svarāne no MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, Reina Brigita Turlaja no MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola”, Kate Geiere-Milberga no MIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Diāna Miļušenkova no MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”.
Prasmju konkursa pusfināla darba uzdevuma izpildes vērtēšanā piedalījās konkursantus pārstāvošo profesionālo izglītības iestāžu pedagogi nozares eksperta Iva Zennes vadībā. Pusfinālu organizēja VIAA 15.janvārī sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu.
Konkursantiem pusfināla darba uzdevuma izpildei atvēlēto 6 stundu laikā bija jāizstrādā Latvijā radīta tehnoloģiju produkta – Aranet4 Home bezvadu iekštelpu gaisa kvalitātes sensora un tam paredzētā Travel Case aksesuāra vienots produktu risinājums, kas ietvēra gan iepakojuma dizaina izstrādi un vizualizēšanu digitālā formātā, gan fiziska maketa izgatavošanu, kā arī reklāmas plakāta sagatavošanu atbilstoši uzdevumā noteiktiem kritērijiem. Savukārt vērtēti tika vairāki aspekti, piemēram, kompozīcija, burtveidolu lietojums, krāsu lietojums, atbilstība mērķauditorijai, īpatkrāsu definēšana, darbs programmā PhotoShop ar slāņiem, maketa precizitāte, konstrukcijas un maketa līmējuma kvalitāte.
Nākamie pusfināli prasmju konkursos “Automobiļu tehnoloģijas” un “Skatlogu dizains un noformēšana” notiks 27. janvārī Rīgas tehniskajā koledžā un Ogres tehnikumā, savukārt 29. janvārī Jelgavas tehnikumā notiks pusfināli prasmju konkursos “Web tehnoloģijas” un “Datortīklu administrēšana”.