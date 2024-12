Skolās no svešvalodām biežāk piedāvāts apgūt angļu, krievu un vācu valodu, pakāpeniski atteiksies no krievu valodas Leta

Vispārizglītojošajās skolās no svešvalodām pagājušajā mācību gadā biežāk tika piedāvāts apgūt angļu, krievu un vācu valodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publikācija "Latvijas statistikas gadagrāmata 2024". Kā arī šajā pavasarī tika pieņemti grozījumi valdības noteikumos, atbilstoši kuriem no 2026./2027.mācību gada pamatizglītībā pakāpeniski atteiksies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves.