Noslēdzoties 2020./2021. mācību gadam, skolēni ir saņēmuši liecības un ir pateicīgi par saviem mācību sasniegumiem. Skolēni ļoti novērtē arī mācību gada laikā sniegto morālo atbalstu, ko sniedza individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
Ogres Valsts ģimnāzijā maijā ir īstenoti 44 individuālā atbalsta plāni, sniegtas konsultācijas matemātikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodā un latviešu valodā. Klātienē notikušas arī sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas. Kā stāsta projekta koordinatore Svetlana Sermule, skolotāju individuālais atbalsts palīdzējis skolēniem nokārtot valsts pārbaudījumus, kā arī vismaz pietiekamā līmenī pabeigt mācību gadu. Par projekta lietderīgumu liecina tas, ka nevienam no projektā iesaistītajiem skolēniem nav papildu mācību pasākumu skolēnu vasaras brīvlaikā. “Ogres Valsts ģimnāzijā projekts “Pumpurs” tiek uztverts kā vēl viena iespēja sadarboties klašu audzinātājiem, priekšmeta skolotājiem un atbalsta personālam, lai nodrošinātu skolēna labizjūtu un iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību.” Atziņa, ka individuāls pedagoga atbalsts, ko skolēns saņem projektā, ir viņa iespēja, tika aktualizēta arī 6.maijā Ogres Valsts ģimnāzijas organizētajā seminārā “Aud[z]ināšana”, kurā S. Sermule dalījās pieredzē ar citu valsts ģimnāziju un vidusskolu pedagogiem par projekta īstenošanu.
Jaunogres vidusskolā visi 66 skolēni, kuri saņēma atbalstu mācībās, veiksmīgi pabeiguši šo sarežģīto mācību gadu. Projekta koordinatore Irina Aleksandrenkova informē, ka katram bērnam vai jaunietim bijis savs mērķis - apgūt priekšmetu kaut pietiekamā līmenī, paaugstināt vai stabilizēt savus rezultātus, veiksmīgi nokārtot valsts pārbaudes darbus. “Pedagogi un citi projektā iesaistītie ieguldīja milzīgu darbu, lai motivētu un atbalstītu skolēnus, it īpaši attālinātās apmācības laikā. Šo projektu augsti novērtēja gan pedagogi, gan vecāki, gan mūsu skolēni.”
Ogresgala pamatskolā atbalsts mācības tika sniegts 12 audzēkņiem, tai skaitā sešiem 9.klases audzēkņiem, kuriem tika sniegts atbalsts nobeiguma pārbaudījuma priekšmetos - matemātikā un angļu valodā. Konsultatīvā atbalsta rezultātā visi audzēkņi šo mācību gadu pabeiguši sekmīgi, tāpat novērots, ka skolēni kļuvuši drošāki, kontaktējoties ar pedagogu individuālajās nodarbībās. Kā atzīst projekta koordinatore Irēna Ošiņa, kopējā darba rezultāts ir acīmredzams: skolēnu mācību darba un IT prasmes ir augušas, novērojami uzlabojumi mācību vielas apguvē un sava laika plānošanā.
Ķeipenes pamatskolā maijs ir bijis ļoti darbīgs mēnesis gan pedagogiem, gan bērniem. Skolēni aktīvi apmeklēja konsultācijas mācību priekšmetos, lai pēc iespējas veiksmīgāk pabeigtu mācību gadu. Viņi atzina, ka dalība projektā ir sniegusi drošību un atbalstu, kā arī pārliecību par to, ka viņiem ir iespēja vērsties pie pedagogiem un saņemt nepieciešamo konsultāciju. Maijā tika noslēgts sadarbības partnera apliecinājums par dalību projektā ,,Piemēri profesiju" un ,,Iepazīsti profesijas". Projekta koordinatore Mairita Upeniece cer, ka nākamais mācību gads skolēniem būs saistošs un interesants, savukārt nodarbības notiks klātienē.
Mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies Taurupes pamatskolā. Projekta koordinatore Ligita Millere teic, ka skolēni, daloties savās sajūtās, atzinuši, ka ir noguruši no formālās izglītošanās, attālinātajām mācībām, taču ir priecīgi par iespēju sazināties ar pedagogu individuāli. Mācību gada pēdējā sapulcē pedagogi pārrunājuši darba organizāciju jaunajā mācību gadā.
Madlienas vidusskolā projektā iesaistītie divi 9. klases skolēni ir veiksmīgi pabeiguši pamatskolu. Ar zināmu gandarījumu uz paveikto atskatās gan paši skolēni, gan pedagogi, gan arī vecāki. Maija mēnesis spraigi aizritēja, organizējot gan attālinātās, gan klātienes konsultācijas. Aktīvi piedalījās skolotājas Justīne Linde (konsult. latviešu valodā un literatūrā), Daiga Rosicka (konsult. matemātikā), Maruta Viduce-Ševele (sociālais pedagogs), kā zēnu klases audzinātāja un individuālo plānu veidotāja Ilze Smilškalne. “Mīļu paldies sakām abu skolēnu ģimenēm par atsaucību un novēlam veiksmi turpmāko ieceru īstenošanā,” teic projekta koordinatore Marute Viduce – Ševele.
Ogres sākumskolā atbalstu mācībās saņem 56 skolēni. Attālinātā mācību procesa laikā konsultācijas tiek nodrošinātas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, kā arī ir nodrošināts speciālā pedagoga un sociālā pedagoga atbalsts.
Kā stāsta projekta koordinatore Ogres 1. vidusskolā Ramona Ķiesnere, sākumskolas skolotāji priecājas, ka atbalsts nākamajā mācību gadā tiks sniegts arī jaunāko klašu skolēniem, jo bieži problēmas rodas jau agrīnā periodā, radot vēlāk pamatīgus zināšanu „robus”, dažkārt pašam skolēnam to neapzinoties. Gan skolotāji, gan skolēni cer, ka nākamajā mācību gadā varēs tikties klātienē, taču vērtīgais ir apgūtās jaunās prasmes strādāt attālinātā formā, kas dos iespēju skolēniem saņemt konsultācijas pie skolotājiem, kuri stundas vada no citām Latvijas pilsētām, kā arī nepavadot laiku ceļā uz skolu un atpakaļ.
Mācību priekšmetu konsultācijas un konsultatīvais atbalsts projekta “PuMPuRS” ietvaros atkal turpināsies jaunajā mācību gadā.
Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Maijs tradicionāli ir viens no spraigākajiem mēnešiem mācību gadā, kad notiek valsts diagnosticējošie darbi, centralizētie eksāmeni, kā arī visu resursu mobilizēšana, lai saņemtu pēc iespējas labākus rezultātus mācību gada noslēgumā, tāpēc šajā mēnesī jo īpaši uzsverams atbalsts, ko skolēni saņēmuši Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS ietvaros.