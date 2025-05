Skolēni pauž viedokli par matemātikas eksāmenu: Kompleksos uzdevumus nevarēja saprast

Šī mācību gada eksāmenu rezultāti būs zināmi vēlāk, tikmēr atgādinām, ka pietiekamā līmenī 2023./2024. mācību gadā matemātikas eksāmenu kopumā nokārtoja 18 254 skolēni. No viņiem 2113 šajā eksāmenā ieguva vērtējumu 10-19%, kas bija par 193 skolēniem vairāk nekā 2023. gadā. Tomēr jau pērn saruka to skolēnu īpatsvars, kuri matemātikas eksāmenā saņēma 90-100%. Eksāmenu sesijā augstāko vērtējumu saņēma 2,34% no visiem kārtotājiem, turpretī 2023. gadā tādi bija 7,91%. Kā pētīja "Skolas Vārds", tad pērn bija sarucis to valsts ģimnāziju skolēnu skaits, kuri matemātikas eksāmenā uzrādīja augstus rezultātus. Gadu iepriekš katra piektā skolēna jeb 21,87% sniegums tika novērtēts ar 90-99%, bet 0,33% skolēnu eksāmenā saņēma vērtējumu 100%. 2023./2024. gadā 90-100% vērtējumu saņēmuši 10,78% no visiem valsts ģimnāziju skolēniem.

Šos uzdevumus spējuši izpildīt lielākā daļa skolēnu. Līdzīgi kā citus gadus skolēniem grūtāk gājis eksāmena otrajā daļā, kur jārisina kompleksi uzdevumi.

OgreNet uzklausīja vairāku novada skolu 9. klašu skolēnus īsi pēc matemātikas eksāmena darba uzrakstīšanas:

Eksāmena pirmā daļa bija salīdzinoši viegla un viss bija saprotams, kā arī mācīts, bet otrā daļa bija ļoti sarežģīta un prasīja daudz laika, daudziem uzdevumiem tas nepietika. Jā, skolā mācītais noteikti palīdzēja, bet vairāk pirmajā daļā. Es salīdzinoši maz mācījos šim eksāmenam, aptuveni kādas 3 dienas un tad pēdējā dienā svarīgāko atkārtoju, kā arī skatījos "Ernesta metodi". (Amanda)

Pirmā daļa bija "safe", otrā - briesmīga, izņemot vienu uzdevumu no tās daļas. Es pārējo tajā daļā atstāju tukšu, piemēram, uzdevumus par zirgu stalli un uzlīmi. (Gatis)

Pirmā dala bija diezgan viegla, otrā daļa bija sarežģītāka. Man šķiet, ka skolā mācītais ļoti palīdzēja eksāmenā, jo lielākā daļa no tēmām un uzdevumiem bija tas, ko mēs mācāmies ikdienā. Ja skolā nemācītu šo, tad es tiešām nezinu, kā es varētu pabeigt 9. klasi. Tā kā man palīdzēja viss, ko esmu mācījusies matemātikā līdz šim. Es pati ļoti negatavojos, vien gāju uz konsultācijām, ko skola organizēja, mājās papildus papildīju dažus uzdevumus, izprintēju iepriekšējo gadu eksāmenus un tā trenējos. Mani rezultāts neietekmēs, jo es zinu, ko es gribu tālak un tur nevajadzēs matemātiku. (Estere)

Es vispār esmu šokā pēc šodienas, jo likās, ka bija ļoti grūti. Traki bija, ka mēs nesapratām, ko no mums prasa otrajā daļā. Nezinu, vai skolā nevarēja vairāk mūs mācīt un sagatavot tieši tam veidam? Nezinu, kāds man būs izlaidums. It kā liekas, ka es matemātiku līdz šim sapratu, bet ... šodien tiešām negāja labi. Matemātika man izskatās, ka būs vajadzīga nākotnē. (Markuss)

Ļoti ļoti grūta bija otrā daļa, jo deviņstūris, kurš ir aplī - tas nav iespējams aprēķināt... un par tiem zirgiem bija pilnīgi tas pats, es netaisījos zaudēt laiku uz vienu no tiem stulbajiem uzdevumiem. (Matīss)

Man gāja labi. Nebija pārāk grūti, ja esi pirms tam mācījies. Matemātikas 2.daļā gan bija nedaudz grūtāk saprast domu, bet pārsvarā nebija baigi grūtie uzdevumi. Īpaši pirmās daļas uzdevumi bija diezgan pašsaprotami un atrodami formulu lapās. (Zane)

Man eksāmenā gāja diezgan labi, pirmajā daļā sākuma uzdevumi bija diezgan vienkārši, pēc tam, kad sākās ģeometrija - ar to man gāja sliktāk, es tos nesapratu. Kad saņēmām pildīt otro daļu, tur bija man nesaprotami uzdevumi. Pirmos divus vēl varēja saprast, bet peč tam aizgāja "pilnīgi nesaprotami". Pēc tam par šo runājām ar klasesbiedriem, viņiem bija līdzīgi. Tāpēc domājam, ka vairāk mūs būs iegāzusi tieši otrā daļa. Tā jau pārsvarā bija pamatzināšanas, kuras bija noformulētas citādāk vai ieliktas dažādos uzdevumos. (Anna)

Es pat nezinu, vai noliku, jo sastresojos pie otrās daļas. Lasu un neko nesaprotu. Pēc tam runāju ar citiem, viņi arī knapi ko sarakstīja. It kā mācījos, baigi neslimoju pa gadu, stundās biju, bet tagad es pat negribu zināt rezultātu ... (Dārta)

Skola2030 pieejamā informācija skaidro, ka matemātikas eksāmenu veido divas daļas ar 105 minūtēm un 75 minūtēm atvēlēto laiku. Starp daļām ir starpbrīdis.

1. daļā “Zināšanas, izpratne un prasmes” skolēni demonstrē zināšanu, izpratnes un prasmju apguvi uzdevumu blokos: algebra, ģeometrija, kombinatorika, statistika, varbūtība. Turpretī 2. daļā “Kompleksu problēmu risināšana” iekļauti uzdevumi, kas pārbauda matemātikas mācību saturam raksturīgas zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas. 2. daļā izmantoti izvērsto atbilžu uzdevumi. Abās eksāmena daļās skolēni drīkst izmantot eksāmena formulu lapu (eksāmena programmas 2. pielikums). Eksāmena 2. daļā skolēni drīkst izmantot zinātnisko kalkulatoru.