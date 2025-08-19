Otrdiena, 19.08.2025 22:43
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 12:17

Skolēniem iespēja piedalīties putnu būrīšu izgatavošanā

Leta
Skolēniem iespēja piedalīties putnu būrīšu izgatavošanā
Foto: freepik
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 12:17

Skolēniem iespēja piedalīties putnu būrīšu izgatavošanā

Leta

Dabas muzejs aicina skolēnus piedalīties iniciatīvā "Gatavojam putnu būrīšus rudenī", kurā varēs iegūt balvas, tostarp īpašas ekskursijas kopā ar ornitologu Dmitriju Boiko.

Muzejā norāda, ka, lai arī ierasts, ka putnu būrīši biežāk tiek izlikti pavasarī, tieši rudens ir vispiemērotākais laiks to darināšanai un izvietošanai dabā. Vēlāk pavasarī tad nav jāraizējas, vai būrīši nav izvietoti par vēlu, turklāt būrītis putniem var kļūt par patvērumu aukstajās rudens un ziemas naktīs. Tāpēc Boiko šoruden mudina laikus izgatavot būrīšus, parūpējoties par putniem Latvijas dabā un arī līdzdarbojoties vienā no Latvijas Nacionālā dabas muzeja 180.jubilejas gada notikumiem.

Iniciatīvā "Gatavojam putnu būrīšus rudenī" aicināti piedalīties skolēnu deju kolektīvi, kori, vokālie un instrumentālie ansambļi, kā arī citas skolēnu interešu grupas, skolu klases un ģimenes ar bērniem. Izgatavojot putnu būrīti, svarīgi izvēlēties piemērotu veidu un materiālus.

Padomus par to un citus ieteikumus sniedz iniciatīvas partneris, dabas draugs un putnu vērotājs Valdis Zariņš, kura tīmekļa vietnē "www.simbaro.lv" pieejama detalizēta informācija.

Gatavos būrīšus iniciatīvas dalībnieki aicināti izvietot sev zināmās un piemērotās vietās - dārzos, parkos vai mežos. Katrs kolektīvs aicināts izvietot vismaz vienu būrīti, pie tā nofotografēties un uzrakstīt īsu stāstu par izvēlēto putnu sugu vai putnu grupu, vietu un kopīgo pieredzi, piedaloties iniciatīvā un izgatavojot būrīti. Fotogrāfijas un stāsti jāiesūta Latvijas Nacionālajam dabas muzejam uz e-pasta adresi "info@lndm.gov.lv" līdz 26.oktobrim.

Latvijā ligzdo apmēram 220 dažādas putnu sugas, un daudzām no tām trūkst piemērotu ligzdošanas vietu. Iniciatīva ir aicinājums kopīgiem spēkiem palīdzēt nodrošināt ligzdošanas vietas dobumperētājiem, piemēram, zīlītēm, mājas strazdiem, erickiņiem, melnajiem mušķērājiem, vienlaikus pievēršot uzmanību rūpēm par dabu.

Padomi putnu būrīšu izgatavošanai un izvietošanai ir pieejami muzeja interneta mājaslapā "www.dabasmuzejs.gov.lv".

