Skolēnus aicina pieteikties darbnīcu ciklam "Ceļojums tehnoloģiju pasaulē" Ieva Vītoliņa, biedrības "Attīstības un inovāciju mācību centrs" valdes priekšsēdētāja

Biedrība “Attīstības un inovāciju mācību centrs” aicina pieteikties Ogres novada skolēnus vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem uz radošo darbnīcu nedēļu “Ceļojums tehnoloģiju pasaulē”, kas notiks Ogres tehnikumā no 17. līdz 21.jūlijam katru dienu no plkst.10.00 līdz 15.00.