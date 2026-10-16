Skrien, dziedi, dejo, skaties - ko iesākt šajā nedēļas nogalē Ogres novadā?

Sestdien, 17. oktobrī
Rudens kross "Skrien ar ezi" Ikšķilē – sākums plkst. 10.00, reģistrācija no plkst. 09.00. organizē biedrība "Mums ir karsti".
Bērnu rīts Jumpravā – plkst. 11.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā. Piepūšamās atrakcijas, lielformāta spēles, rokassprādžu meistarklase, tetovējumi, spēles un gardumi! Biļetes cena 10 eiro.
Noras Ikstenas lasītavas atklāšana Ikšķilē – plkst. 12.00 Ikšķiles pilsētas bibliotēkā. Lasītava tapusi, godinot rakstnieces nozīmīgo devumu latviešu literatūrā un viņas īpašo saikni ar Ikšķili.
Vakars dzejai, mūzikai un sajūtām Birzgalē – plkst. 17.00 Birzgales muzejā “Rūķi”. Evitas Gūtmanes dzejas rindas un muzikālās odziņas ietērps Velga Gredzena. Biļetes cena 3 eiro.
Aleksandra Guzenko Stand-Up izrāde "Jūtu Impērija" Ikšķilē – plkst. 18.00 Ikšķiles Tautas namā. Biļetes www.bezrindas.lv
Jauktā kora "Grīva" koncerts "Pieguļā" Ogrē – plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē. Dažādas latviešu tautasdziesmas un oriģināldziesmas par kumeliņiem, zirgiem, bērīšiem. Biļetes 7 eiro, 5 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
BIJA TĀDS GADĪJUMS... Muzikantu brīnišķīgie piedzīvojumi Ogrē – plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Šajā muzikāli izklaidējošajā vakarā tautā iemīļotie dziedātāji Olga Rajecka, Normunds Rutulis un Normunds Jakušonoks atraktīvajam sarunu vadītājam - Noslēpumainajam viesim un skatītājiem izstāstīs aizraujošus stāstus no viņu muzikanta dzīves. Biļetes www.bilesuparadize.lv
Deju balle ar grupu Kanēlis Ogresgalā – plkst. 21.00 Ogresgala tautas namā. Deju balle paredzēta nesteidzīgai atpūtai, dejām un kopā būšanai draugu un ģimenes lokā. Ieejas Biļetes būs iespēja nopirkt arī stundu pirms pasākuma Ogresgala tautas namā vai www.bilesuparadize.lv.
Svētdien, 18. oktobrī
Bērnu rīts Ogrē. "Auniņš Šons: Fermas briesmonis" – plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Filmas garums: 1h 31min. Biļetes: Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
Komiķa Maksima Trivaškeviča pozitīva stand-up komēdija Rembatē – plkst. 16.00 Rembates Tautas namā. Ierašanās pasākumā, obligāti ņemot līdzi humora izjūtu un labu dzirdi, jo jokus būs jāklausās. Biļešu cena 5 eiro, biļetes iespējams iegādāties pirms pasākuma Rembates Tautas namā.
Ģimenes filmas "Kristofers un divu pasauļu atslēga" reģionālā pirmizrāde Ogrē – plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Reģionālā pirmizrāde. INOSEANSA LAIKĀ TIKŠANĀS AR FILMAS RADOŠO GRUPU! Režisors: Oskars Morozs. Lomās: Roberts Bērziņš, Amēlija Gurova, Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Rūta Holendere, Anrijs Sirmanis.
Izrāde “Franču kadriļa” Ogrē – plkst. 18.00 Ogres teātrī. “Franču kadriļa” – asprātīgs un romantisks stāsts par mīlestību, attiecību līkločiem un negaidītiem pavērsieniem.
Sašas Gitrī lugas “Kadriļa” skatuves versija Jāņa Kaijaka režijā. Biļetes: FRANČU KADRIĻA | Saša Gitrī - biļetes Biļešu Paradīzē
OVeselība diennakts jauniešu nometne “Esi brīvs!” Birzgalē – nometnes norises laiks: no svētdienas, 18. oktobra, plkst. 10.00 līdz pirmdienai, 19. oktobrim, plkst. 16.00. Vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām neatlikt pieteikšanos! Starp nometnes dalībniekiem tiks izlozēta arī dāvanu karte 30 EUR vērtībā. Pieteikšanās: https://ej.uz/nometnebirzgale_2026. Jautājumu gadījumā: 20363482 vai .
18. oktobrī Svecīšu vakars Tomes un Berkavas kapos.