Slavas mirkļi uz nodokļu maksātāju rēķina?

Biedrene Lāce. Vecākā štata ''animātore''.

Laimdota Kundzina

Man šis atgādina filmu " Sapņu komanda 1935." Stāsts tieši tāds pats, līdzekļi netiek piešķirti, bet kad ir panākumi, tad ir - mēs, mēs, mēs!

Cits komentētājs, Armands Ābelītis, ironiski norāda, ka, ja jau ir iespēja izcelties uz izcilu mākslinieku fona un vēl par nodokļu maksātāju naudu, tad kāpēc gan to neizmantot? Viņš uzsver situācijas absurditāti, piebilstot, ka labi vien ir, ka attiecīgā persona, fotografējoties, vismaz pati neturēja rokās prestižo Oskara balvu.

Ingrīda Zumberga

Ak skauģu bars, ka tik kādu noriet......Iemācieties priecāties, un dzīve kļūs vieglāka.

Jānis Miklaševičs

Šeit nav variantu – ja ministre aizbrauc un atbalsta savējos, viss ir slikti. Ja neaizbrauktu, arī viss būtu slikti, jo tad teiktu: kas zina, vai vēl kādreiz būtu tāda iespēja pārstāvēt Latviju Oskara ceremonijā un neformālā vidē veidot pozitīvu sadarbību ar daudziem Amerikas kino industrijas pārstāvjiem.

Savukārt Evita Sedliņa norāda, ka šāds notikums ir ārkārtīgi reta un unikāla iespēja, kas varētu notikt tikai vienu reizi dzīvē. Viņa liek aizdomāties, kas būtu noticis, ja attiecīgā persona tomēr nebūtu devusies uz pasākumu. Vai pasaule tiešām varētu nodomāt, ka Latvija ir tik nabadzīga, ka nevar atļauties pat biļeti uz šādu nozīmīgu notikumu?

Aivars Rožulapa

Agnese riktīgi parāda kā jāstrādā, Kultūras ministre, Satiksmes ministra vietas izpildītāja un vēl paspēj uz Oskaru aizbraukt. Vairāk tādus multifunkcionālos kareivjus. Droši vien vēl pāris ministrijas varētu mierīgi pavilkt.

Inga Gaspersone

..kā tur bija - pie pilnas bļodas daudz ēdāju..

Inese Motoome

Valdībai jau Kankarčuks parādīja kā līdzekļus iztrallināt. " Labs piemērs" esot lipīgs- lūk turpinājums...

Komentārus turpina Jānis Kaņeps. Viņš ironiski attēlo situāciju, kurā tiek pasniegta prestiža kino balva, un ar humoru piešķir tai padomju laika propagandas pieskaņu. Viņš apraksta, kā nacionālā kultūras komiteja ar lepnumu paziņo, ka mūsu valsts pilsoņi ir ieguvuši prestižo ekrānmākslas balvu, pateicoties viņu neatlaidīgajam darbam dienu un nakti, radot animācijas šedevru, ko augsti novērtējuši pasaules vadošie eksperti: "Klātesoši šim notikumam bija arī kultūras komitejas kino dienesta izpilddirektore un vissavienības kinomākslas doktors, kā arī partijas biedri no kultūras ministrijas."

Dace Rasa

Viņi jau visi ziķeri - Smiltēns hokejists, šitā animatore.

Aivars Vītiņš

Kas kaunu neprot, tas badu nemirst.

Dzintars Olte

Gandriz kā Smiltēns hokejā

Irina Brazaucka

Nākamo animāciju par Lāci!

Savukārt Vladimirs Belijs ironiski norāda uz situāciju, liekot saprast, ka kādam taču bija jāparūpējas par to, lai Oskars nonāktu pie apbalvotajiem. Viņš sarkastiski pateicas ministrei, it kā viņai būtu bijusi galvenā loma šajā panākumā, un ar nelielu devu humora pauž cerību, ka nu jau var sākt gaidīt lielos līgumus no Holivudas.

Edgars Oļeņičs

Smiltēns uzstājās, kad hokejā panākumi, Lāce kad kino panākumi. Visam jābūt balansā

Ligita Vecvagare

"Kariņa lidojumi " nekur nav pazuduši. Redz , kādi gaišreģi plāno valsts izdevumus, paredzot ,ka būs "Oskars" un būs jālaiž pazīmēties. Un ,cik vēl ir saplānots izpriecu braucieniem?

Aldis Odziņš

Neko sliktu šajā stāstā nesaskatu!