Otrdiena, 9. februāris, 2021 15:22
"Sniega skulptūras Ķeguma novadā" - balso par savu favorītu!
Aicinām balsot par sniega skulpūrām, kas tika iesūtītas konkursam.
Janvāris mums visiem ir uzdāvinājis pamatīgu sniega segu, tāpēc ļaujoties ziemas priekiem aicinājām ikvienu savā mājas pagalmā vai pilsētas un pagastu parkos veidot sniega skulptūras.
Savu izveidoto darbu varēja mums iesūtīt līdz Meteņdienai, kas bija 6. februārī. Interesantākie darbi tiek izvietoti publiskai vērtēšanai un saņems balvas. Balsot iespējams par vairākām fotogrāfijām!
Balsojuma anketa šeit: