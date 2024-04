Sociālajā kampaņā "Rādi bērnam stiķus, ne telefonu!" mudinās samazināt ekrānatkarības bērniem

Kampaņas mērķis ir ar praktiskiem ieteikumiem un ikdienā īstenojamiem jokiem jeb stiķiem palīdzēt samazināt ekrānos bērnu pavadītās stundas, tā vietā vairāk un kvalitatīvāk pavadīt laiku kopā ar vecākiem, draugiem vai citiem tuvajiem.



"No vienas puses iedot bērnam viedierīci un tikmēr darīt savas lietas, ir ļoti ērti. Tajā pašā laikā telefons vai planšete bieži kļūst ne tikai par pieaugušo manipulācijas un varas instrumentu pār savu atvasi, bet rada arī bērniem ekrānatkarības un uzvedības problēmas, kas pēc tam jau jārisina speciālistu kabinetos visai ģimenei kopā. Arī pie LBAF arvien biežāk vēršas ģimenes, kas kopā ar psihologiem un citiem speciālistiem risina ekrānatkarību problēmas. Tādēļ ar kampaņas palīdzību vēlamies aicināt visus Latvijas vecākus biežāk dot priekšroku laikam kopā ar bērniem, tostarp, sastrādājot kādu stiķi vai joku, tā vietā, lai bērna uzmanību novērstu ar “digitālo knupīti"," ar sociālās kampaņas "Rādi bērnam stiķus, ne telefonu!" mērķiem iepazīstina LBAF vadītājs Kaspars Markševics.





Viņš uzsver, ka līdz šim publiskajā telpā ir runāts par pārmērīgi ilgas viedierīču lietošanas ietekmi uz bērnu un jauniešu psihi un uzvedību, taču nepietiekami ir akcentēta vecāku loma un iesaiste tajā, lai situāciju mainītu. Kampaņas ietvaros vecāki kopā ar bērniem 21 dienu ir aicināti izspēlēt kopā vismaz vienu joku, jautru atjautības uzdevumu jeb stiķi un tādējādi gūt prieku no kopā pavadītā laika.





Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas izstrādātajām rekomendācijām, bērniem līdz diviem gadiem ekrānlaiks vispār nav ieteicams, bērniem no diviem līdz četriem gadiem speciālisti neiesaka pārsniegt vienu stundu, bet no pieciem līdz 17 gadiem – divas stundas.





Realitāte gan ir citādāka. Aptauja liecina, ka daudzās ģimenēs telefons un planšetdators ir kļuvis par sava veida “digitālo knupīti”. Itin bieži jeb 15% Latvijas vecāku izmanto viedierīces, lai nomierinātu un izklaidētu savas atvases situācijās, kad paši jūtas noguruši, 13% respondentu atzīst, ka tā dara, ja ir jāstrādā no mājām, bet 12% viedierīce kalpo kā efektīva metode, kad bērni ir nemierīgi publiskās vietās.





"Dažāda veida ekrāni un tehnoloģijas neizbēgami ienāk mūsu ikdienā un no tā noteikti nevaram un arī nevajag izvairīties. Taču bērniem, īpaši jau pirmsskolas vecumā, ir jābauda bērnība. Diez vai bērns atcerēsies dienu, ko būs pavadījis, skatoties multfilmas telefonā, bet piedzīvojumus ar saviem tuvajiem – gan. Neviena ierīce, lai cik jaudīga un interesanta tā arī nebūtu, nevar aizstāt attiecības ar līdzcilvēkiem. Tāpēc ļausim bērniem piedzīvot bērnību ar lieliem un maziem piedzīvojumiem, un atcerēsimies un izbaudīsim to arī paši! Es ticu, ka viens stiķis dienā, kas vecākiem prasīs līdz 15 minūtēm, bērnam dos vairāk nekā stundas, kas pavadītas ekrānā," pārliecināts ir AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.





Vairāk par sociālo kampaņu "Rādi bērnam stiķus, ne telefonu!" un kopā ar bērniem īstenojamajiem uzdevumiem var iepazīties mājaslapā www.stiki.lv.



Par pētījumu:



Pēc LBAF pasūtījumu aptauju veica tirgus pētījumu kompānijas “Norstat” socioloģiskā pētījuma ietvaros šī gada augustā interneta vidē tika aptaujāti 700 Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir bērni vecumā no 0 līdz 18 gadiem.