Šī gada “Čē Čē Čempionāta” tēma ir draudzība digitālajā laikmetā, īpašu vērību pievēršot klātienes draudzībai, neskatoties uz digitālās vides sniegtajām iespējām. Kā liecina“Tele2” un “RaitGroup” veiktās jauniešu aptaujas dati, vairums jeb 64% jauniešu atzīst, ka draugs klātienē viņus saprot labāk nekā tiešsaistē. Tieši šī iemesla dēļ viens no klašu uzdevumiem atlases posmā būs izdomāt un saplānot klases vakaru, stiprinot klasesbiedru savstarpējo saikni ārpus ekrāniem.
“Dalība “Čē Čē Čempionātā” ir iespēja pacelt acis no ekrāniem, piedzīvot patiesas emocijas un draudzību. Kā redzam no skolēnu aptaujas datiem, viņiem klātienes draudzība ir ļoti svarīga, un “Čē Čē Čempionāts”, kas norisināsies jau 20. gadu un ir viena no ilglaicīgākajām sociālajām iniciatīvām Latvijā, ir tieši par to – iespēju klasei kļūt par vienotu un spēcīgu komandu, kas nav iespējams bez komunikācijas, spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Mēs esam pārliecināti – īstas draudzības veidojas klātienē! Jāatzīmē, ka šo 20 gadu laikā Finālā klātienē ir piedalījušies jau vairāk nekā 100 000 jauniešu,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis.
Aizvadītā gada“Čē Čē Čempionāta” Finālā, kas norisinājās Bauskā, piedalījās 12 000 skolēnu no 480 klasēm.
“Čē Čē Čempionātu” jau 20. sezonu rīko “Tele2”, un šogad to atbalsta Ogres novada pašvaldība, biedrība “Papardes zieds”, “SEB banka”, Zaļās jostas kampaņa “Tīrai Latvijai”, veikalu tīkls “ELVI”, “Sadales tīkls”, zinātnes centrs “Ahhaa” un programma “Piens un augļi skolai”.
“Tele2” aptauja sadarbībā ar “RaitGroup” veikta šī gada janvārī un februārī, aptaujājot 500 skolēnus vecumā no 16 līdz 18 gadiem.