Šogad “Čē Čē Čempionāta” fināls norisināsies Ogres Zilajos kalnos

Šogad “Čē Čē Čempionāta” fināls norisināsies Ogres Zilajos kalnos
Foto: “Čē Čē Čempionāts”
Šogad jau 20. reizi norisināsies “Čē Čē Čempionāts”, kas ir Eiropā lielākais skolu klašu saliedēšanās festivāls. Paredzams, ka kopumā tajā piedalīsies ap 30 000 skolēnu no visas Latvijas, bet Finālā, kas trīs dienu garumā norisināsies Ogres Zilajos kalnos, pulcēsies līdz pat 15 000 bērnu un jauniešu, informē Oskars Fīrmanis, “Tele2” sabiedrisko attiecību vadītājs Latvijā.

Šī gada “Čē Čē Čempionāta” tēma ir draudzība digitālajā laikmetā, īpašu vērību pievēršot klātienes draudzībai, neskatoties uz digitālās vides sniegtajām iespējām. Kā liecinaTele2 un RaitGroup veiktās jauniešu aptaujas dati, vairums jeb 64% jauniešu atzīst, ka draugs klātienē viņus saprot labāk nekā tiešsaistē. Tieši šī iemesla dēļ viens no klašu uzdevumiem atlases posmā būs izdomāt un saplānot klases vakaru, stiprinot klasesbiedru savstarpējo saikni ārpus ekrāniem.

Dalība Čē Čē Čempionātā ir iespēja pacelt acis no ekrāniem, piedzīvot patiesas emocijas un draudzību. Kā redzam no skolēnu aptaujas datiem, viņiem klātienes draudzība ir ļoti svarīga, un Čē Čē Čempionāts, kas norisināsies jau 20. gadu un ir viena no ilglaicīgākajām sociālajām iniciatīvām Latvijā, ir tieši par to – iespēju klasei kļūt par vienotu un spēcīgu komandu, kas nav iespējams bez komunikācijas, spējas sadarboties un atbalstīt vienam otru. Mēs esam pārliecināti – īstas draudzības veidojas klātienē! Jāatzīmē, ka šo 20 gadu laikā Finālā klātienē ir piedalījušies jau vairāk nekā 100 000 jauniešu,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis

Aizvadītā gadaČē Čē Čempionāta” Finālā, kas norisinājās Bauskā, piedalījās 12 000 skolēnu no 480 klasēm.

Čē Čē Čempionātu” jau 20. sezonu rīko Tele2”, un šogad to atbalsta Ogres novada pašvaldībabiedrība “Papardes zieds”, SEB banka,Zaļās jostas kampaņa “Tīrai Latvijai”veikalu tīkls ELVISadales tīkls, zinātnes centrs “Ahhaa un programma “Piens un augļi skolai”. 

“Tele2” aptauja sadarbībā ar “RaitGroup” veikta šī gada janvārī un februārī, aptaujājot 500 skolēnus vecumā no 16 līdz 18 gadiem. 

