Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver:“Ir svarīgi, lai Ogres novada iedzīvotāju bērni pie mums, Ogres novadā varētu iegūt visu līmeņu izglītību – sākot no pirmsskolas izglītības līdz interešu izglītībai un augstas kvalitātes vidējai izglītībai, un esmu gandarīts, ka tik daudzu Ogres novadā dzīvojošo skolēnu vecāku izvēle par labu mācību uzsākšanai Ogres sākumskolas izglītības iestādēs apliecina, ka novads kļūst par arvien pievilcīgāku vidi ģimenēm ar bērniem.”
Ogres novada Izglītības pārvalde sagatavos un iesniegs Ogres pilsētas izglītības iestādēm bērnu sarakstus, kuri reģistra izveidotās rindas secībā jāuzņem izglītības iestādē. No 1. jūnija bērnu likumiskie pārstāvji izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.
Ja kādu būtisku iemeslu dēļ likumiskais pārstāvis noteiktajā laikā nav reģistrējis bērnu uzņemšanai 1. klasē elektroniskajā reģistrā, tad pēc 15. aprīļa iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē.
Izglītojamo reģistrācija un uzņemšana Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības noteikumiem. Pašvaldības dome līdz katra gada 1. maijam nosaka 1. klašu skaitu un maksimāli uzņemamo izglītojamo skaitu 1. klašu grupā katrā izglītības iestādē. Maksimāli uzņemamā izglītojamo skaita noteikšana ir sevišķi nozīmīga Ogres valstspilsētā, jo vecāki topošo 1. klašu skolēnus Ogres pamatizglītības iestādēm piesaka elektroniski, norādot pirmo un otro prioritāti izglītības iestādes izvēlē. Maksimālais uzņemamo skolēnu skaits izglītības iestādē ir arī robeža, pēc kuras sāk piemērot pieteicēja otro prioritāti, informē pašvaldība.
2026. gada 26. martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu, kurā noteikts 1. klašu skaits un maksimāli uzņemamo izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs 2026./2027. mācību gadā. Līdz ar to 2026./2027. mācību gadā Ogres pilsētas skolās noteikts sekojošs 1. klašu skaits un maksimāli uzņemamais izglītojamo skaits – Ogres Kalna pamatskolā 6 pirmās klases un maksimālais izglītojamo skaits ir 120, Ogres Centra pamatskolā 7 pirmās klases un maksimālais izglītojamo skaits ir 168, Jaunogres pamatskolā divas pirmās klases un maksimālais izglītojamo skaits ir 48.