Šonedēļ Ogres novada Kultūras centrā norisināsies vairāki pasākumi

Šonedēļ Ogres novada Kultūras centrā norisināsies vairāki pasākumi
Šonedēļ Ogres novada Kultūras centrā norisināsies vairāki pasākumi

Šonedēļ Ogres novada Kultūras centrā norisināsies virkne aizraujošu pasākumu dažādām gaumēm.

29. septembrī, 19.00
Kino seans spēlfilmai SAKI JĀ!
Biļetes šeit: 

30. septembrī, 19.00
Koncertprogramma DIENVIDU AKVAREĻI
Piedalās: Maestro Raimonds Pauls, Latvijas Radio bigbends, Ance Krauze un Daumants Kalniņš.
Biļetes šeit: 

2. oktobrī, 18.00
Ogres teātra izrāde RĪTDIENA IR TĀLU
Biļetes šeit: 

2. oktobrī, 11.00 un 14.00
Multimediāla izrāde bērniem MULTIZAURI
Biļetes šeit:

3. oktobrī, 12.00
Bērnu vokālās studijas SVILPASTES koncerts REIZ BIJA…
Biļetes šeit: 

3. oktobrī, 18.00
Ogres teātra izrāde LAI DZĪVO BUŠONA!
Biļetes šeit:

Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē apskatāma mākslinieku Terēzes un Guntara Zaķu darbu izstāde DABA. REALITĀTE UN INTERPRETĀCIJA.
Izstāde atvērta:
Otrdienās 17.00 – 19.00
Ceturtdienās 17.00 – 19.00
Sestdienās 11.00 – 15.00

Savukārt Ogres novada Kultūras centra Foto izstāžu zāle no 28. septembra līdz 28. oktobrim apskatāma Egila Helmaņa fotogrāfiju izstāde AFGANISTĀNA LIELVARU AMBĪCIJU KAPSĒTA.


Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem atrodama mājas lapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra sociālo tīklu kontos.
Biļetes uz pasākumiem var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, Biļešu Paradīzes tīklā un internetā www.bilesuparadize.lv

