Sonora Kauliņa mācās Ekonomikas un kultūras augstskolā interjera dizaina kursā, tomēr brīvajā laikā viņa aizraujas ar gleznošanu. Savu māksliniecisko ceļojumu viņa ir aizsākusi jau bērnībā, kad tas bija veids kā izrādīt pateicību un mīlestību sev tuvajiem - draugiem svētkos un vecākiem, kad tie atgriezušies no ceļuma. Tīņu gados Sonora saprata, ka bez savām gleznām vairs nespēj “runāt”. Tas viss ir attīstījies līdz šim brīdim, kad beidzot savas gleznas Sonora var vērot arī izstāžu zālē.
Izstādē “Teksti” vērojamas gan jaunākas, gan senākas gleznas, tomēr katra unikāla un ar savu stāstu. Apmeklētājus priecēja gleznas, kurās bija vērojama pati māskliniece, klusā daba, kā arī simboli, kas viņai ir nozīmīgi un paliekoši.
Kā min māksliniece, izstādei dots nosaukums “Teksti”, jo viņai patīk pretrunas, kas vērojamas arī izstādē. Teksti tur nav, bet gleznas ir kā dienasgrāmata. Gleznās arī ir teksti, bet tie izpaužas citā mākslas veidā. Tintets vietā ir ota, vārdu vietā simboli.
Māksliniece atminas: “Emocijas ir tik daudz, ka pati vēl neaptveru, kāds piedzīvojums un liels notikums ir noticis. Pirmais, kas ienāk prātā, atminoties atklāšanu ir sirsnība un atbalsta sajūta, kas bija vērojama izstādē. Vēl zīmīgi, ka izstādes atklāšana iekrita tieši valentīndienā un paldies visiem, kas ir man apkārt un mani mīl.”
“Par izstādes rašanos pateicība ir jāsaka Valteram Poļakovam - viņš bija un ir mans mentors, kas iedvesmoja man nākt gaismā ar maniem mākslas darbiem, iedrošināja mani un iedeva pirmo grūdienu, pirmo atbalstu. Pati esmu kautrīgs cilvēks, un darbi ir tiešām personiski kā mana privātā dienasgrāmata un esmu laimīga, ka mani iedrošināja, tos parādīt plašākai pasaulei. Tas viss notika spontāni un liktenīgi,” min Sonora.
Izstāde “Teksti” ir apskatāma Rīgā, Resiliences centrā līdz 14. martam.
Centra mērķis ir palīdzēt ikvienam atrast sevī dzīvesspēku. Dzīvesspēks ir resurss mūsos, avots radīšanai un ceļš, kas palīdz nonākt pie sevis. Atrodot dzīvesspēku, mēs varam dzīvot jēgpilnāk, būt līdzsvarā ar sevi un palīdzēt otram.
Māksla var būt brīnišķīgs veids kā izpaust savas iekšējās emocijas tā vietā lai kaitētu savai dzīve. Labāk lai mūsu emociju kopums pārtop mākslā - fotogrāfijā, mūzikā, mākslā, dejā vai jebkurā citā veidā, norāda māksliniece Sonora.