Pirmdiena, 24. maijs, 2021 20:19
Šovakar, 24. maijā gājēju tilts pār Ogres upi izgaismosies Baltkrievijas neatkarības karoga krāsā.
Reaģējot uz pēdējo dienu notikumiem Baltkrievijā un paužot atbalstu baltkrievu tautas cīņai par brīvību, kurā kopš 2020. gada 9. augusta aizturēti tūkstošiem cilvēku, lokveida gājēju tilta arka iemirdzēsies Baltkrievijas neatkarības simbola – baltsarkanbaltā karoga krāsas.
Baltkrievijas neatkarības karoga krāsās gājēju tilts pār Ogres upi izgaismosies līdz ar tumsas iestāšanos.
Tilta apmeklētājus lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.