Šovakar, 25. februārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs aicina pievienoties tiešraides sarunai PILSĒTA, DZĪVE UN TU, kurā par pilsētu, dzīves notikumiem un sajūtāmsarunāsimies ar ogrēnieti, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāju un Latvijas cīņas sporta meistaru Egilu Helmani.
Sarunu cikls norisināsies tiešraidē Kultūras centra Facebook lapā:https://www.facebook.com/OgresKulturasCentrs

Pieslēdzoties sarunas tiešraidei, interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku.
Tiešraidi Ogres pilsētas dzimšanas dienā vadīs un mūsu viesa mazāk zināmas rakstura šķautnes centīsies atklāt pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un
RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis.

