Sarunu vadīs un mūsu viesa mazāk zināmas rakstura šķautnes centīsies atklāt pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis.
Pieslēdzoties sarunām platformā Zoom, pirmajiem 100 interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku. Savukārt pārējie interesenti sarunai varēs sekot vietnē Facebook.
Detalizētāka informācija par tiešraidi atrodama Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā un vietnē Okultura.lv.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Kultūras centrs