Ceturtdiena, 4. februāris, 2021 20:41

Šovakar Ogres dzimšanas dienas sarunu viesis - Raimonds Vējonis

Šovakar, 4. februārī, plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs aicina pievienoties sarunu ciklam PILSĒTA, DZĪVE UN TU, kurā uz sarunu par pilsētu, dzīves notikumiem un sajūtām esam aicinājuši ogrēnieti, Latvijas Valsts prezidentu (2015 - 2019) un Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni.
Sarunu cikls norisināsies tiešraidē Kultūras centra Facebook lapā un platformā Zoom. 

Sarunu vadīs un mūsu viesa mazāk zināmas rakstura šķautnes centīsies atklāt pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis. 

Pieslēdzoties sarunām platformā Zoom, pirmajiem 100 interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku. Savukārt pārējie interesenti sarunai varēs sekot vietnē Facebook.  

Detalizētāka informācija par tiešraidi atrodama Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā un vietnē Okultura.lv

Informāciju sagatavoja Ogres novada Kultūras centrs

