Kino seansa laikā paredzēta tikšanās ar filmas režisori Daci Pūci un aktrisi Indru Burkovsku.
Filma BEDRE, kas tapusi pēc Janas Egles stāstu motīviem, stāsta par desmitgadīgo Markusu, kuram jāpielāgojas jaunai dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju, ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā Markuss patvērumu un draudzību rod pie noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē. Kā uzsver filmas autori, filma ir mūsu sabiedrības šķērsgriezums, skarot vairākas mūsdienās aktuālas tēmas: bērni, kas aug bez vecākiem un saskaras ar emocionālu vardarbību, savstarpēja iecietība, atvērtība pret citādo.
Lomās: Dace Eversa, Indra Burkovska, Inese Kučinska, Aigars Vilims, Egons Dombrovskis, Polijas aktrise Agatai Buzekai un desmitgadīgā Markusa lomā iejuties jaunais aktieris Damirs Onackis.
Biļetes uz kino seansu var iegādāties vietnē šeit: vai Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā.
Biļešu cena: 4 EUR, 3 EUR ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs).
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Apmeklējot kino seansu, visām personām no 7 gadu vecuma jālieto mutes un deguna aizsegi.