Tāpat, kā iepriekšējās ceturtdienas, tiešraidi vadīs un mūsu viesa dzīves līkločus un mazāk zināmas rakstura šķautnes centīsies atklāt pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis.
Ceturtdiena, 18. februāris, 2021 10:32
Šovakar tiešraides sarunā PILSĒTA, DZĪVE UN TU viesosies Ieva Puzāka
Šovakar, 18. februārī plkst. 19.00 Ogres pilsētas dzimšanas dienai veltītajā sarunu ciklā PILSĒTA, DZĪVE UN TU, par pilsētu, dzīves notikumiem un sajūtām runāsim ar ogrēnieti, atraktīvo grima mākslinieci un uzņēmēju Ievu Puzāku.
Sarunu cikls norisināsies tiešraidē Kultūras centra Facebook lapā šeit: .Pieslēdzoties sarunai Facebook tiešraidē, interesentiem būs iespēja uzdodot jautājumus mūsu viesiem un kļūt par šo sarunu dalībnieku.