Informējam, ka LTV1 30. aprīlī plkst. 18.50 spēles "Gudrs, vēl gudrāks!" 4. klašu pirmajā pusfinālā sacentīsies arī Loreta Filipoviča no Ogres 1.vidusskolas.Pirmajā pusfinālā pirmie 12 skolēni no visas Latvijas sacentīsies par divām vietām finālā.
Spēles noteikumi būs tādi paši kā pārējām klasēm – katrā vecuma grupā ir 3 pusfināli, kuros katrā piedalās 12 dalībnieki. Divi labākie iegūst tiesības piedalīties finālā, kurā visi seši dalībnieki sāk visu no nulles. Katrā spēlē, arī finālā, ir 4 kārtas.
"Gudrs, vēl gudrāks" televīzijas sezonas laikā LTV ēterā vērojams katru piektdienas vakaru. Spēli vada Toms Grēviņš un Kaspars Ozoliņš. Kompetenti eksperti katrā spēlē sagatavo atbilstošus jautājumus konkrētai vecuma grupai. Jautājumi ietver gan mācību vielu, gan sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, vēsturē, politikā un citās jomās. Savus jautājumus spēles dalībniekiem uzdod arī sabiedrībā zināmi cilvēki – kultūras jomas pārstāvji, zinātnieki, sportisti, politiķi, mūziķi un citi.
Informāciju sagatavoja Anita Jansone, LTV komunikācijas speciāliste