Pasākuma mērķis ir radīt vēlmi dažāda vecuma un dažādas fiziskās sagatavotības bērniem un jauniešiem vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, veicināt savstarpējo sadarbību un komunikāciju ar vienaudžiem, aktīvi un jautri pavadīt brīvo laiku kopā sportojot, popularizējot Ogres novadā iemīļotus sporta veidus (florbolu, basketbolu, orientēšanos). Pasākuma apakšmērķis ir veicināt jaunāko dalībnieku radošumu un radīt interesi fiziski izkustēties.
Visas dienas garumā no 11.00 līdz 18.00 par dalībnieku uzmundrināšanu un muzikālo pavadījumu rūpēsies DJ Gustavs.
Nolikums un pieteikuma anketa šeit: https://ieej.lv/8TnUK
Sīkāku informāciju jautājiet, rakstot: vai zvanot projekta koordinatorei Ivetai Žugrei, 29468386.
Pasākuma organizatora FaceBook saite: https://www.facebook.com/Ogresnometnes
Jauniešu iniciatīvas festivālu rīko SIA “OAP Birojs” – uzņēmums, kas piedāvā bērnu nometņu, radošo darbnīcu, dažādu sporta un atpūtas pasākumu organizēšanu, sadarbībā ar aktīviem jauniešiem un sporta mīļotājiem.
Pasākums tiek organizēts un finansēts Ogres novada pašvaldības projektu konkursa "Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!" ("R.A.D.I. – Ogres novadam") ietvaros.
Informāciju sagatavoja SIA “OAP Birojs”.