31. jūlijā
No plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, notiks vasaras vakara danči. Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!
Plkst. 20.00 Ķeipenes kinostacijā gaidāms pasākums “Laikmetīgās mākslas soļi”. Ļauj sev piedzīvot mākslu neierastā vidē, apmeklējot laikmetīgās mākslas vakaru, kur satiekas dzeja, kustība un videomākslaI Ieeja bez maksas.
Plkst. 20.00 uz Ogres pilsētas skvēra skatuves uzstāsies grupa "Miglas zona" un Gints Cālītis.
1. augustā
No plkst. 9.00 aicina ikvienu piedalīties sportiskā un aktīvā pasākumā "Sporta bums Tīnūžos", kura laikā būs iespēja piedalīties gan individuālās aktivitātēs, gan komandu sacensībās, kā arī baudīt dažādas izklaides visai ģimenei. Vakarā zaļumballe kopā ar grupu "Mākoņstūmēji".
Priecēs arī Lēdmanes pagasta svētku diena “Dedzi gaiši, uguntiņa”: būs sieviešu komandu spēle “Ķer un servē”, svētku tirgus, jaunsargu aktivitātes, meistardarbnīcas, putu ballīte, literāri muzikāls pasākums “Dziesma liesmo, vārds deg!”, Ineses Ērmanes un Havjēra Fernandes koncerts, balle ar grupu "Kolibri".
Tāpat būs iespēja doties veloizbraucienā, kas ļaus iepazīt Zilo kalnu takas un Ikšķiles stāstus. Izbrauciens vedīs cauri dabas parka “Ogres Zilie kalni” ainaviskajām takām un paugurainajam reljefam, vienlaikus ļaujot atklāt Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu. Dalībnieki izzinās Zilo kalnu pagātni un dabas bagātības, piestās pie Vīnakalna un Kābeļkalna, kuru apkārtni apvij daudzi interesanti nostāsti. Ceļā atklās arī aizraujošus faktus par Ikšķili, tostarp uzzinās par laiku, kad pilsētā kursēja zirgu tramvajs.
2. augustā
No plkst. 11.00 līdz 13.00 pie Ķeipenes Tautas nama notiks “Vēlās brokastis gleznu izstādē” - tikšanās ar 19. Ķeipenes vasaras plenēra dalībniekiem un plenēra darbu izstāde.
Kapusvētki
1. augustā:
plkst. 11.00 Vērenes kapos Madlienas pagastā,
plkst. 13.00 Madlienas kapos,
plkst. 14.00 Meņģeles kapos,
plkst. 15.00 Vecogres kapos Mazozolu pagastā,
plkst. 17.00 Līčkalniņa kapos Mazozolu pagastā.
2. augustā:
plkst. 13.00 katoļu kapusvētki Tomes kapos.