Starp konkursa "SkillsLatvia 2025" finālistiem datortīklu administrēšanā arī Ogres tehnikuma audzēknis

Prasmju konkursā "Web tehnoloģijas" piedalījās 11 jaunie speciālisti no 11 profesionālās izglītības iestādēm. Vietu konkursa "SkillsLatvia 2025" finālā ieguva Artjoms Leonovs no Rīgas Valsts tehnikuma, Adrians Augustovskis no Valmieras tehnikuma, Kārlis Grīnvalds no Jelgavas tehnikuma, Jānis Niedols no Liepājas Valsts tehnikuma, Sandris Kovaljonoks-Antons no Saldus tehnikuma un Raivo Ķinne no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma.

Konkursantiem bija jāizstrādā biļešu pārvaldības sistēma, kas ļauj veikt biļešu apstrādi. Reģistrētiem lietotājiem sistēmai bija jāļauj izveidot biļetes, kā arī redzēt jau izveidoto biļešu statusu, savukārt sistēmas administrētāju lietotājiem ļaut rediģēt biļetes un vadīt produkta versijas. Konkursa pusfināla darbu izpildi vērtēja pedagogi nozares eksperta, darba uzdevuma izstrādātāja un "SkillsLatvia" nacionālā eksperta Valda Aglonieša vadībā, vēsta VIAA.

Savukārt prasmju konkursā "Datortīklu administrēšana" konkurence ir bijusi sīvāka - par vietu finālā sacentās 18 jaunie profesionāļi no 11 profesionālās izglītības iestādēm. Labākos rezultātus uzrādīja un vietu finālā ieguva seši jaunie profesionāļi: Madars Batraks un Markuss Mišķis no Rīgas Tehniskās koledžas, Lauris Gints no Ogres tehnikuma, Rihards Bīmanis no Jelgavas tehnikuma, Sandijs Pētersons no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Timurs Škarubo no Liepājas Valsts tehnikuma.

Pildot darba uzdevumus, jaunajiem speciālistiem bija jāveic "Microsoft Windows" un "Linux" operētājsistēmu instalēšana un konfigurēšana, datortīkla iekārtu vienkāršu konfigurācijas uzdevumu veikšana gan reālām "MikroTik" iekārtām, gan datortīkla simulācijas vidē. Operētājsistēmas instalēšana varēja tikt aizstāta ar virtuālo mašīnu uzstādīšanu, izmantojot konkursa organizatoru izveidotus šablonus. Konkursa pusfināla darbu izpildi vērtēja pedagogi nozares eksperta, darba uzdevumu izstrādātāja Aigara Pluģa, SIA "Dati Group", vadībā, norāda VIAA.

Nākamajā nedēļā, 11. un 14. februārī, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi demonstrēs savas zināšanas "SkillsLatvia 2025" prasmju konkursa "Smago spēkratu tehnoloģijas" pusfinālā, kas norisināsies SIA "Intrac Latvija", 12. februārī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā norisināsies pusfināls prasmju konkursā "Tērpu dizains", savukārt tajā pašā datumā Liepājas Valsts tehnikumā - pusfināli prasmju konkursos "Elektriskās instalācijas" un "Kravu pārvadājumi".