Starptautiskā operetes festivāla atklāšanas koncertā "Vivat!" piedalīsies talantīgi jaunie mūziķi

Programmā skanēs V. A. Mocarta Despīnas ārija no operas "Tā dara visas", Elvīras ārija no Vinčenco Bellīni operas "Puritāņi", Johana Sebastiāna Baha "Adagio from Sonata No. 1 for Solo Violin", Pētera Plakida "Divas skices", Tarasa Jasčenko "Preludio - Vocalise in C" un Mihala Kleofa Oginska "Félicité passée, romance", Franča Šūberta "Liepa", Alfrēda Kalniņa "Skan zvani" u.c. skaņdarbi.

Jaunais, talantīgais vijolnieks Ankits Tripathi šogad absolvēja Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas vijoles klasi. Ankits vijoļspēles meistarību papildinājis meistarklasēs pie vairākiem slaveniem vijoļspēles profesoriem, piedalījies daudzos konkursos un festivālos Latvijā un ārzemēs gan kā solists, gan kā klavieru trio dalībnieks. Viņš daudzviet spēlējis vijoles solo kopā ar orķestri, piemēram, Parīzē, Talantu koncertā Siguldas opermūzikas festivālā, Latvijas jauniešu simtgades orķestrī Dzintaru koncertzālē u.c.

Obojists Rinalds Rozenlauks (viņš piedalījās 2022.gada festivālā) šogad beidz 8.klasi Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā (pasniedzējas Kristīnes Kupčas klase). "Viens no vislielākajiem hobijiem man ir mūzika, jo ar to varu aizvadīt katru brīvu brīdi – radīt, interpretēt, strādāt, lai pilnveidotos un attīstītos," par sevi saka Rihards.

Jaunais, talantīgais soprāns Patrīcija Kozlovska ne tikai piedalījusies 2022.gada operetes festivālā; viņa šogad beidz 3.kursu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā operdziedātājas Sonoras Vaices klasē. Patrīcija ir arī Teodora Reitera Vislatvijas konkursa laureāte, Lietuvā notiekošā starptautiskā konkursa "Pearls of Mykolas Kleopas Oginskis Creation" laureāte (1.vietas ieguvēja) un fonda "Vivat Future" konkursa laureāte.

Madara Knēziņa beidz 7.klasi E.Dārziņa Mūzikas vidusskolā, un viņas kontā ir vairākas godalgas starptautiskos konkursos: 1.vieta "International Competition of Classical Music (2022.gads), 1.vieta – "International Youth Music Competitions", kā arī zelta godalga "Canadian International Music Competition 3rd Edition" (2023).

Vienpadsmit gadus vecā Izabella Smeltere beidz 5.klasi E.Dārziņa Mūzikas vidusskolā Kristīnes Kupčas klasē, un arī viņa jau var lepoties ar vairākiem ievērojamiem sasniegumiem, tostarp – 1.vietu II starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā "Viva-Music All World" (2022), 1.vietu "King's Peak Music Competition" un pavisam nesen izcīnīto 1.vietu "Viva-Music USA" Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā Karnegī zālē.

Topošais soprāns Beate Sprindžuka mācās Rīgas Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā Natālijas Kozlovas klasē, turklāt viņa jau ir iemēģinājusi roku skatuves gaitās: viņa spēlējusi Lizu fon Trapu O.Hammeršteina "Mūzikas skaņās", kā arī izmēģinājusi mīmistes lomu F. Čileas operas "Adriana Lekuvrēra" iestudējumā Latvijas Nacionālajā operā.

Savukārt baritons Rūdolfs Beļickis ir beidzis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, mācoties Viestura Jansona klasē. Viņš ieguvis godalgotas vietas konkursos "Bella voce" un A. Kalniņa jauno vokālistu konkursā, kā arī V Starptautiskajā Arvīda Žilinska jauno vokālistu konkursā. "Nākotnes mērķis pagaidām ir diezgan vienkāršs – studēt Latvijas Mūzikas akadēmijā un iegūt bakalauru vokālajā mākslā," saka Rūdolfs.

Koncertmeistare – pianiste Agija Ozoliņa-Kozlovska, koncerta konferansjē – Henrijs Kozlovskis.



Ieeja koncertā – bez maksas. Vairāk informācijas: www.facebook.com/OperetesTeatris, www.operetesteatris.lv.