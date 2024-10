Starptautiskā simpozijā Ventspilī – arī Ogres novada keramiķi Valda Podkalne un Haralds Jegodzienskis Ventspils muzejs

Ventspils Amatu mājā no 7. līdz 17. oktobrim norisinās starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs "Navigācija XIV". Simpozijā piedalās keramiķi ne tikai no Latvijas, bet arī no Vācijas un Igaunijas – Valda Podkalne (LV), Haralds Jegodzienskis (DE), Elīza Hiiop (EST), Elīza Jaunzeme (LV) –, simpozija kurators ir Amatu mājas podnieks Jānis Kupčs.