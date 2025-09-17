Starptautiskās senioru dienas ietvaros Ogres novadā notiks svētku pasākums

Pasākuma dalībniekus ar koncertu iepriecinās solists Edgars Ošleja un instrumentālā grupa koncertprogrammā “Atbalss”. Pēc koncerta – sirsnīgas sarunas Kultūras centra Izstāžu zālē.
Tā kā vietu skaits zālē ir ierobežots, dalībai pasākumā seniori aicināti pieteikties savās pensionāru biedrībās. Seniori, kuri nav pensionāru biedrību biedri, uzrādot pensionāra apliecību, no 23. septembra līdz 27. septembrim Ogres novada Kultūras centra kasē (kases darba laikā) var izņemt bezmaksas ieejas karti.
Ogres novada Kultūras centra kases darba laiks:
- otrdienās 14.00–19.00;
- trešdienās 12.00–14.00;
- ceturtdienās 12.00–18.00;
- piektdienās 12.00–17.00.