Trešdiena, 17.09.2025 13:45
Vaira, Vairis, Vera
Trešdiena, 17.09.2025 13:45
Vaira, Vairis, Vera
Otrdiena, 16. septembris, 2025 11:43

Starptautiskās senioru dienas ietvaros Ogres novadā notiks svētku pasākums

Ogresnovads.lv/OgreNet
Starptautiskās senioru dienas ietvaros Ogres novadā notiks svētku pasākums
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 16. septembris, 2025 11:43

Starptautiskās senioru dienas ietvaros Ogres novadā notiks svētku pasākums

Ogresnovads.lv/OgreNet

Tuvojoties Starptautiskajai senioru dienai, Ogres novada pašvaldība aicina novada seniorus uz svētku pasākumu 1. oktobrī plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē Brīvības ielā 15, Ogrē.

Pasākuma dalībniekus ar koncertu iepriecinās solists Edgars Ošleja un instrumentālā grupa koncertprogrammā “Atbalss”. Pēc koncerta – sirsnīgas sarunas Kultūras centra Izstāžu zālē.

Tā kā vietu skaits zālē ir ierobežots, dalībai pasākumā seniori aicināti pieteikties savās pensionāru biedrībās. Seniori, kuri nav pensionāru biedrību biedri, uzrādot pensionāra apliecību, no 23. septembra līdz 27. septembrim Ogres novada Kultūras centra kasē (kases darba laikā) var izņemt bezmaksas ieejas karti.  

Ogres novada Kultūras centra kases darba laiks:

  • otrdienās 14.00–19.00;
  • trešdienās 12.00–14.00;
  • ceturtdienās 12.00–18.00;
  • piektdienās 12.00–17.00.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.