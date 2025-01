Zilbaloža “Straume” saņem divas "Oskara" nominācijas

Režisors Gints Zilbalodis saka: “Pateicos ASV Kinoakadēmijai par atzinību! Sākot darbu pie šīs filmas, mēs nekad nevarējām iedomāties, ka šis darbs nonāks līdz Oskara nominācijām, taču tagad tas ir noticis. Tā, protams, ir gan veiksme, gan arī likumsakarība – Straume tapa neatlaidīga komandas darba rezultātā piecu gadu garumā. Vislielākais paldies tiem, kas mūsu komandu atbalstīja un turpina atbalstīt šajā ļoti intensīvajā ceļā no filmas veidošanas līdz izplatīšanai. Mēs esam īpaši aizkustināti par neticamo skatītāju atsaucību Latvijā, turklāt skatoties filmu tieši tā, kā mēs to bijām paredzējuši – uz lielā ekrāna. Ceru, ka filmas vēstījums turpinās uzrunāt skatītājus visā pasaulē, un Oskara nominācijas noteikti palīdzēs Straumei iegūt arvien jaunus skatītājus.”

“Kaķis ir sajūsmā! Visa mūsu komanda ir patiesi aizkustināta un priecīga par Latvijas pirmajām nominācijām ASV Kinoakadēmijas balvai. Oskari ir visietekmīgākā kino balva pasaulē, tātad šis panākums turpina popularizēt Latvijas valsti un kino, bet tas ir arī ļoti personīgi būtiski katram filmas veidotājam, producentam, izplatītājam – neatkarīgā animācija nevar konkurēt ar lielo studiju filmu budžetiem, bet var piedāvāt spilgtas emocijas, oriģinālus mākslinieciskus paņēmienus un tehnoloģiskas inovācijas. Šoreiz riski ir attaisnojušies. Mēs ceram, ka filmas atbalstītāji Latvijā turpinās sekot līdzi balvu sezonas notikumiem līdz pat kulminācijai – Oskaru ceremonijai 2. martā,” komentē producents Matīss Kaža.

Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma uzsver: „Šis ir absolūti unikāls sasniegums gan konkrētās filmas autoriem, gan mazai valstij un tās filmai, ierakstot Straumes autoru un Latvijas vārdu Amerikas leģendārās kinobalvas Oskars vēsturē un arī globālā mērogā – pasaules kino vēsturē. Fenomenālais Straumes panākumu stāsts turpinās, varam būt lepni, ka Straume ir padarījusi Latvijas vārda skanējumu tik varenu!”

Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai kategorijā Labākā ārvalstu filma / International feature film tika izvirzīts jau 16. reizi, regulāri Latvijas filma pieteikta kopš 2010. gada. Šī ir pirmā reize, kad pārvarēts jau otrais slieksnis ceļā uz Oskara balvu šajā kategorijā – 17. decembrī tika izziņoti nomināciju īsie saraksti, un filma Straume labāko ārvalstu filmu kategorijā iekļuva kā vienīgā animācijas filma spēcīgā konkurencē, kur dominē spēlfilmas. Šogad sacensībai par labākās ārvalstu filmas balvu tika pieteikti kinodarbi no 85 pasaules valstīm, īsajam sarakstam tika atlasītas 15 filmas. No tām izvēlēts un šodien izziņots Oskara balvas nominantu piecnieks – kopā ar Ginta Zilbaloža Straumi vēl arī filmas no Brazīlijas, Dānijas, Vācijas un Francijas.

Oskara balvas kategorijā Labākā pilnmetrāžas animācijas filma iepriekš īsais saraksts netika atlasīts, toties dažādos pasaules un īpaši ASV medijos intensīvi tika veidoti Oskara prognožu saraksti, kuros Straume parādījās arvien biežāk. Pozitīvu rezultātu solīja arī strauji pieaugošais starptautisko balvu un nomināciju skaits – Britu Kinoakadēmijas BAFTA balvu nominācijas pirms nedēļas, Holivudā akreditēto žurnālistu balva Golden Globe janvāra sākumā, Eiropas Kinoakadēmijas balva decembrī un vēl citas balvas un nominācijas dažādos kontinentos.

Kategorijā Labākā animācijas filma Latvijas filmas Straume konkurenti ir Holivudas lielbudžeta projekti Prāta spēles 2 / Inside Out 2 un Robots savā vaļā / The Wild Robot, Austrālijas filma Memoir of a Snail un britu leģendārās studijas Aardman Animations filma Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl.

Visas nominācijas Oskara balvai – ŠEIT

Filmas Straume triumfa gājiens sacēlis jaunu intereses vilni arī Latvijā, kur Straume ir kinoteātru repertuārā jau 22. nedēļu un filmas kopējais apmeklējums kinoteātros jau gandrīz sasniedzis 240 000 skatītāju; īpaša „otrreizējā” aktivitāte sākusies arī Latvijas novados. Tikmēr Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā līdz 28. janvārim publiskai apskatei izstādīta režisoram Gintam Zilbalodim pasniegtā Zelta Globusa balva, un ļoti gribētos sapņot, ka martā tai varēs pievienot arī kādu Oskara statueti, – ASV Kinoakadēmijas balvu laureāti tiks paziņoti svinīgā ceremonijā 2. martā, norāda Nacionālais Kino centrs.

Režisora Ginta Zilbaloža Straume izpelnījusies ievērību arī Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps ietvaros; filmai piešķirta nominācija kategorijā Labākā animācijas filma un sešas nominācijas kinoprofesiju kategorijās – par labāko scenāriju, animācijas režiju, animācijas mākslinieka darbu, skaņu režiju, montāžas režiju un komponista darbu. Lielā Kristapa laureāti tiks paziņoti noslēguma ceremonijā 4. februārī.

Filma Straume veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties studijām Dream WellStudio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija). Filmu finansiāli atbalsta Nacionālais Kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā.