Šoreiz koncerts izvērtās īpaši emocionāls, jo kā skatītāji tajā tikai aicināti arī Suntažos un Lauberē izmitinātie patvēruma meklētāji no Ukrainas. Klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns, kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe, vokālā ansambļa “Svīre” vadītāja Inita Andževa un deju kolektīva “Sunta” vadītāja Aiga Medne.
Koncerta izskaņā sirsnīgu pateicību suntažniekiem veltīja gan atbraukušie deju kolektīvi un vokālie ansambļi, gan mūsu ukraiņu ciemiņi, kas izteica patiesu prieku par iespēju kaut uz brīdi gūt pozitīvas emocijas un nedomāt par dzimtenē notiekošo, kā arī no visas sirds pateicās par laipno uzņemšanu un mājīgo sajūtu šeit pie mums, Suntažos.