Suntažu vidusskola aicina darbā pirmsskolas izglītības metodiķi (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.
Prasības pretendentiem:
-  augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds pirmsskolas izglītībā);
-  prasme organizēt un strādāt komandā;

-  labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

-  labas prasmes darbā ar datoru;

-  pedagoģiskā darba stāžs vismaz 3 gadi.

Galvenie pienākumi:

- plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesu iestādē;

- izstrādāt metodiskā darba, pedagoģisko pasākumu plānu un atbildēt par to izpildi;

- radīt apstākļus pedagoģisko darbinieku radošai un kvalitatīvai darbībai, atbalstīt jaunradi un tālākizglītību. 

Piedāvājam:

-  interesantu, radošu un atbildīgu darbu;

-  sociālās garantijas.

Darba uzsākšanas datums savstarpēji vienojoties. 

CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Pirmsskolas izglītības metodiķis" lūdzam sūtīt uz e-pastu 

Sīkāka informācija pa tālruni 65037319 vai 27126764 (direktors)

