- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- labas prasmes darbā ar datoru;
- pedagoģiskā darba stāžs vismaz 3 gadi.
Galvenie pienākumi:
- plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesu iestādē;
- izstrādāt metodiskā darba, pedagoģisko pasākumu plānu un atbildēt par to izpildi;
- radīt apstākļus pedagoģisko darbinieku radošai un kvalitatīvai darbībai, atbalstīt jaunradi un tālākizglītību.
Piedāvājam:
- interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
- sociālās garantijas.
Darba uzsākšanas datums savstarpēji vienojoties.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Pirmsskolas izglītības metodiķis" lūdzam sūtīt uz e-pastu
Sīkāka informācija pa tālruni 65037319 vai 27126764 (direktors)