Ceturtdiena, 16. septembris, 2021 09:04

2. oktobrī Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē norisināsies interaktīvs šovs bērniem un viņu vecākiem MULTIZAURI. Pasākuma organizators UNDER MGMT, SIA informē:

Visiem apmeklētājiem iepriekš iegādātās biļetes ir nepieciešams apmainīt, sazinoties ar pasākuma rīkotāju, rakstot uz e-pastu: . Ja nav pieejams e-pasts, iesakām zvanīt pa tālruņa numuru 28861168.

Apmeklētājiem, kas biļetes iegādājās biļešu tirdzniecības kasēs, pasākuma sākuma laiks paredzēts plkst. 11.00.

Savukārt apmeklētājiem, kas biļetes iegādājās internetā, pasākuma sākuma laiks paredzēts plkst. 14.00.

Pasākums notiks, ievērojot valstī spēkā esošos noteikumus Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.

Izrādi varēs apmeklēt cilvēki, kuri:

-ir vakcinējušies pret Covid-19;

-ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;

-pēdējo 48 stundu laikā ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;

-pēdējo 6 stundu laikā ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir negatīvs.

Pasākumu kopā ar vecākiem varēs arī apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam (kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nebūs jāveic Covid-19 tests).

Sākot no 7 gadiem, visiem pasākums jāapmeklē ar sejas masku.

Apmeklējot koncertu, pie ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (PASE VAI ID KARTE), Covid-19 sertifikāts vai analīžu rezultāti.

