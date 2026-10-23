Svecīšu vakari, danči, koncerti, balles - kas notiek brīvdienās Ogres novadā?

23. oktobris
Erudīcijas vakars un balle Taurupē – plkst. 18.00 Taurupes Tautas namā. Plkst. 21.00 rudens balle, ņem līdzi labu garastāvokli un groziņu. Ieeja bez maksas.
Danču vakars kopā ar Ogres danču klubu Ogrē – plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē. Biļetes 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
Filma "Uļa" Ikšķilē – plkst. 19.00 Ikšķiles Tautas namā. Biļetes cena 3 EUR. Biļetes iespējams iegādāties pirms seansa Ikšķiles tautas namā.
24. oktobris
PASĀKUMS ATCELTS! Atpūtas pasākums senioriem Ciemupē – plkst.14.00Ciemupes Tautas namā. Pasākumā dzīvespriecīgu mūziku izpildīs grupa “Naktsvijoles”. Pārsteidzoši sporta deju priekšnesumi. Ieeja brīva.
Artis Šimpermanis ar koncertu "Dzimtās mājas" Lielvārdē – plkst. 16.00Lielvārdes pilsētas Kultūras namā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs.
Kokļu grupas "Vasarā" rudens koncerts "Tu man ļoti..." Ogrē – plkst. 16.00 Ogresgrīvas pusmuižā (Rīgas ielā 14a, Ogrē). Pasākuma pirmajā daļā uzstāsies kokļu grupa "Vasarā", kuras dalībnieki jau vairāku gadu garumā katru otrdienu satiekas, lai Laumas Matules vadībā apgūtu kokles spēli un veidotu arvien jaunas programmas, ar ko priecēt sevi un klausītājus. Koncertu ar savu dalību papildinās grupas draugs, vokālais pedagogs un dziedātājs Kristians Krievāns. Repertuārā skanēs populāras latviešu estrādes dziesmas un melodijas kokles apdarē. Ieeja pasākumā par ziedojumiem.
Suntažu amatierteātra izrāde “Vakari ciematā pie Dikaņkas” Ogresgalā – plkst. 17.00 Ogresgala tautas namā. Režisors un mūzikas autors Kārlis Tols. Biļešu cena 3 eiro.
BJDK “Bitītes” jubilejas koncerts "Viena elpa, viens solis" Lauberē – plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā. Ieeja bez maksas.
TDA "OGRE" KONCERTS BŪS! Ogrē – plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. 80. jubilejas sezonā kopā ar TDA “Ogre” kopā uz skatuves draugi – tie, kuriem ceļš uz Ogri jau labi zināms: TDA Dancis, TDA Ritenītis, TDA Rotaļa, DA Vizbulīte, JDK Sadancis, JDK Ūsiņš un VPDK Zeperi. Biļetes 7 eiro; 5 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni. Biļetes www.bilesuparadize.lv.
Izrāde-komēdija "Mēs un mūsu sieva" Ķegumā – plkst. 18.00 Ķeguma Tautas namā. Komēdija divos cēlienos – Indras Vaļenieces režijā. Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška, Imants Vekmanis. Pasākuma laikā darbosies bufete. Biļešu cena 10 eiro.
Grupas "Mākoņstūmēji" koncerts “Kad mums vairs nebūs 16…” Tīnūžos – plkst. 20.00 Tīnūžu Tautas namā. Koncerts veidots kā muzikāli izklaidējoša programma 1 cēlienā ar interaktīviem elementiem, kas paredzēts atpūtai klausītājiem pēc garas un nogurdinošas darba nedēļas. Biļetes www.bilesuparadize.lv.
Rudens noslēguma balle ar Jāni Matvejenko Krapē – plkst. 21.00Krapes Tautas namā. Jānis Matvejenko ir viens no spilgtākajiem un daudzpusīgākajiem mūziķiem, kas nāk no Latgales, kurš ar savu talantu spēj pārvērst ikdienišķo par skanīgu stāstu. Ar dziļajām saknēm un patiesu mīlestību pret savu dzimto pusi, Jāņa mūzika ir kā tilts, kas savieno Latgales tradicionālo sirsnību ar mūsdienīgām un niansētām melodijām. Biļešu cena 7 eiro.
Rudens balle pie galdiņiem kopā ar Andri Skuju Madlienā – plkst. 21.00Madlienas Kultūras namā. Biļetes cena 10 eiro.
25. oktobris
Bērnu kino rīts – “Kristofers un divu pasauļu atslēga” Ķegumā – plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā. Pēc filmas tikšanās ar radošo komandu un Ķegumieti – Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm. Filmas pamatā ir piedzīvojumu fantāzijas stāsts par zēna pieaugšanu, drosmi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Pēc Arno Jundzes romāna "Kristofers un Ēnu Ordenis" motīviem. Lomās: Roberts Bērziņš, Amēlija Gurova, Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Uldis Anže, Tālivaldis Lasmanis, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs, Niks Ādamsons. Biļešu cena 3 eiro.
Komēdija “Visiem vajag naudu” Lēdmanē – plkst. 13.00 Lēdmanes Tautas namā. Kad dedzīga jaunā aktrise, Paula, un viņas draugs, Kaspars, nonāk parādos, viņi nolemj apzagt boulinga zāli, kurā Paula strādā par viesmīli. Tiesa, zādzības naktī viss nenoiet, kā plānots, un Paula drīzumā kļūst par galveno aizdomās turamo priekšnieka rīkotajās raganu medībās. Lai glābtu savu ādu, Paulai būs jānospēlē mūža labākā loma, kā arī jāpārspēj viltībā savi kolēģi un jāatmasko patiesais zaglis. Ieteicamais skatītāju vecums: 12+. Biļetes cena 3 eiro.
Koru sadraudzības koncerts “Rudens skaņās” Jumpravā – plkst. 15.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā. Koncertā kopā ar Jumpravas pagasta Kultūras nama jaukto kori “Jumprava” uzstāsies jauktais koris “Cantus Fortis” no Rīgas. Biļetes cena 2 eiro.
Ģimenes filma "Izdzīvošanas skola" Ogrē – plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Režisors:Pāvels Gumennikovs, Latvija/Lietuva. Dumpinieciski noskaņota pusaudze aizved neredzīgo jaunāko māsu sen izsapņotā piedzīvojumā, izdzīvošanas sacensībās mežā, lai slēptu skaudro patiesību – viņu abu tēvs pēkšņi ir miris, māsām būtu jāpaliek šķietami neciešamās amerikāņu pamātes aizbildniecībā.Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
Svecīšu vakari
- Svecīšu vakars Jumpravas kapos notiks 24. oktobrī plkst. 15.00
- Svecīšu vakars Lielvārdes kapsētās notiks 25. oktobrī no plkst. 16.00.
Jaukas brīvdienas Ogres novadā!