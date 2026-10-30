Svecīšu vakars, koncerti un maskošanās: nedēļas nogales pasākumu ceļvedis Ogrē un novadā

30. oktobris
Tikšanās ar grāmatu apskatnieci Aiju Bremšmiti Lielvārdē – plkst. 16.00 Lielvārdes pilsētas bibliotēkā. Nodarbība vecākiem, vecvecākiem un interesentiem par aizraujošo, bet dažbrīd mulsinošo bērnu grāmatu pasauli un bērnu lasītprieka veicināšanu. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Aleksandra Guzenko stand-up komēdija “Jūtu impērija” Lielvārdē – plkst. 19.00Lielvārdes kultūras namā. Biļetes pieejamas www.bezrindas.lv.
Improvizācijas teātris “Veču stāstiņi” Tomē – plkst. 19.00 Tomes tautas namā. Izrāde būs skatāma ar kafiju pie galdiņiem.
31. oktobris
Ikšķiles Šaha rudens 2026 – no plkst. 11.30 Ikšķiles tautas namā.
Izstādes atklāšana un sadziedāšanās "Svētki tautasdziesmai" Ogrē – plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē. Izstāde bez maksas būs apskatāma līdz 2. janvārim.
“Rudens masku piedzīvojums” Rembatē – plkst. 14.00Rembates Tautas namā. Aicinām bērnus uz jautru un aizraujošu rudens pēcpusdienu kopā ar Raganu un Betmenu. Nāc savā mīļākajā maskā un pievienojies rudens piedzīvojumam.
Stopiņu pagasta amatierteātra “Dille” izrāde “Dzīvīte, dzīvīte…” Ķeipenē – plkst. 15.00 Ķeipenes Tautas namā. Režisors Indulis Smiltēns. Biļetes cena 3 eiro.
MASKOŠANĀS Ķegumā – no plkst. 17.00 Ķeguma Tautas namā bubulīgākais pasākums gadā, kad no mājas uz māju sāk staigāt lielāki un mazāki zvēri un nezvēri. Un, protams, piedalies ikgadējā “Ķecerīgāko tērpu parādē” un palielies ar savu masku citiem.
Bulvārkomēdija "Franču kadriļa" Ogrē – plkst. 18.00 Ogres teātrī bulvārkomēdija. Biļetes www.bilesuparadize.lv.
Lielvārdes kulturas nama 50 gadu jubilejas pasākums –plkst. 19.00 koncertstāsts “Ja sienas spētu runāt”. Piedalās aktieru apvienība “Ilga”. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem (līdz 4 gab. vienai personai), plkst. 22.00 diskotēka “Vēlreiz 90tajos”. Agris Semevics un DJ Teerapeec. Biļešu cena 5 eiro. Ielūgumi un biļetes pieejami Lielvārdes kultūras nama kasē.
1. novembris
Koncerts “Bez tabu – Kiršfelds un Brass” Ikšķilē – plkst. 12.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā.Koncerts būs muzikāls ceļojums bez robežām un aizspriedumiem, kurā spožais metālpūšaminstrumentu kvinteta skanējums satiksies ar čella silto un emocionālo balsi. Baznīcas unikālā akustika radīs īpašu atmosfēru, ļaujot klausītājiem izbaudīt mūziku kā patiesu un personīgu dialogu. Koncertu rīko biedrība “Latvijas Brass asociācija” ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu (projekts Nr. 2026-2-MDM162).
Raivo Stašans un Inese Nereta Koncertprogrammā “Uzkavējies” Tomē – plkst. 14.00 Tomes Tautas namā. Biļetes cena 6 eiro.
Izstādes Ogres novadā NOVEMBRĪ
Svecīšu vakari:
- 31. oktobrī plkst. 16.00 Svecīšu vakars Madlienā, Vērenes kapsētā;
- 31. oktobrī plkst. 17.00 Svecīšu vakars Madlienas kapsētā;
- 1. novembrī Ķeguma kapos;
- 1. novembrī plkst. 17.00 Ogres pilsētas kapos.