Konkursa dalībnieki izstrādāja inovatīvu didaktisko spēli vai rotaļu vecuma grupā no 3 – 6 gadiem.
Tika saņemti vairāki inovatīvi pieteikumi, kuros uzskatāmi, caur izveidoto rotaļnodarbību vai spēli, bērnos tika attīsti ieradumi un tikumi (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).
Konkursa komisija izvērtēja dalībnieku iesūtītās didaktiskās spēles/rotaļas un noteica trīs labākos darbus:
Agnese Līcīte / Sarma Špilberga “Kas? Kur?” Taurupes pamatskola
Mairita Plinte / Liene Teilāne “Izzini Ogres novadu” Ogresgala PII “Ābelīte”
Jeļena Uļitova / Olga Artemjeva “Pepas ģimenes pilsēta” Ogres PII “Saulīte”
Apsveicam laureātes un visu izglītības iestādi!
Paldies par piedalīšanos konkursā: Maijai Grosai no Ķeipenes pamatskolas; Līgai Annuškānei no Ogresgala PII “Ābelīte”; Lailai Krievānei, Ritai Selickai un Megijai Ervaldei no Ogres PII “Strautiņš”; Lāsmai Jakuškinai, Anitai Ozoliņai un Līgai Grumoldei no Ogres PII “Dzīpariņš”.
Vēlam veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!
Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde