Sirsnīgi sveicam laureātes, viņu skolotājas un vecākus!
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore
Starp Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas rīkotā konkursa "VIDZEMES CĪRULĪŠI" laureātiem ir arī mūsu skolas audzēknes - 1. vietu savā grupā ieguvusi 6. kora klases audzēkne Estere Skrebele (sk. G. Bičule, kcm. G. Trasune), bet 3. vietu savā grupā ieguvusi 1. kora klases audzēkne Amēlija Goldmane (sk. un kcm. E. Konuša).
