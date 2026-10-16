Brīvlaiks! Svētdien un pirmdien jauniešiem iespēja piedalīties bezmaksas nometnē Birzgalē

Nometni organizē Oveselība sadarbībā ar biedrību “Gribu būt”. Tās mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par mentālo veselību, emocionālo labsajūtu, atkarību profilaksi un veselīgu ieradumu nozīmi ikdienā.
Nometnes laikā jaunieši caur praktiskām aktivitātēm varēs labāk iepazīt sevi, stiprināt pārliecību par savām spējām un gūt jaunu pieredzi. Programmā paredzētas izglītojošas un radošas nodarbības, veselīga uztura meistarklases, fiziskās aktivitātes, pārgājiens ar fotoorientēšanos, bingo vakars un citas kopīgas aktivitātes.
Nometne sāksies svētdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00 un noslēgsies pirmdien, 19. oktobrī, plkst. 16.00.
Vietu skaits nometnē ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties savlaicīgi. Papildu motivācijai starp nometnes dalībniekiem tiks izlozēta dāvanu karte 30 eiro vērtībā.
Pieteikšanās: https://ej.uz/nometnebirzgale_2026
Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt pa tālruni 20363482 vai rakstīt uz e-pastu .
Nometne tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros.