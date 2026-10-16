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Piektdiena, 16. oktobris, 2026 08:57

Brīvlaiks! Svētdien un pirmdien jauniešiem iespēja piedalīties bezmaksas nometnē Birzgalē

OgreNet
Brīvlaiks! Svētdien un pirmdien jauniešiem iespēja piedalīties bezmaksas nometnē Birzgalē
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 16. oktobris, 2026 08:57

Brīvlaiks! Svētdien un pirmdien jauniešiem iespēja piedalīties bezmaksas nometnē Birzgalē

OgreNet

Ogres novada jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem aicināti piedalīties bezmaksas diennakts nometnē “Esi brīvs!”, kas 18. un 19. oktobrī norisināsies Birzgales pamatskolā. Divu dienu laikā būs iespēja papildināt zināšanas par mentālo veselību, apgūt stresa pārvaldības prasmes, stiprināt pašpārliecību un piedalīties dažādās radošās un saliedējošās aktivitātēs.

Nometni organizē Oveselība sadarbībā ar biedrību “Gribu būt”. Tās mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par mentālo veselību, emocionālo labsajūtu, atkarību profilaksi un veselīgu ieradumu nozīmi ikdienā.

Nometnes laikā jaunieši caur praktiskām aktivitātēm varēs labāk iepazīt sevi, stiprināt pārliecību par savām spējām un gūt jaunu pieredzi. Programmā paredzētas izglītojošas un radošas nodarbības, veselīga uztura meistarklases, fiziskās aktivitātes, pārgājiens ar fotoorientēšanos, bingo vakars un citas kopīgas aktivitātes.

Nometne sāksies svētdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00 un noslēgsies pirmdien, 19. oktobrī, plkst. 16.00.

Vietu skaits nometnē ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti pieteikties savlaicīgi. Papildu motivācijai starp nometnes dalībniekiem tiks izlozēta dāvanu karte 30 eiro vērtībā.

Pieteikšanās: https://ej.uz/nometnebirzgale_2026

Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt pa tālruni 20363482 vai rakstīt uz e-pastu .

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Nometne tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros.

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