14. novembrī
Plkst. 14.00 Meņģeles Tautas namā gaidāms svinīgais pasākums “Tev šodien svētki, Latvija!”, kurā piedalīsies Meņģeles Tautas nama pašdarbnieki un Meņģeles skolas skolēni. Koncertu sniegs dziedātājs Dainis Skutelis. Pasākumā tiks godināti izvirzītie čaklākie meņģelieši.
Plkst. 14.00 Suntažu Kultūras namā notiks Suntažu pamatskolas interešu izglītības kolektīvu koncerts “Vienoti Latvijai”. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ikšķiles Tautas namā priecēs vokālā ansambļa "Tī mažors" koncertuzvedums "Man ir ģimene".
Plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā paredzēts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas koncerts “Roku rokā Latvijai”. Koncertā piedalīsies Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā notiks danču vakars kopā ar Ogres Danču klubu. Biļetes cena: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 19.00 Birzgales Tautas namā valsts svētku koncerts "Svētku dziesmas Latvijai". Muzicēs Sabīne Berezina un Kristīne Šomase. Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Lēdmanes pamatskolas sporta hallē gaidāms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svētku koncerts "Zelta ritmos Latvijai". Viesmākslinieks – saksofonists Raivo Stašāns. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 Ķeguma Tautas namā notiks valsts svētku viktorīna "Smadzeņgrauzis 2025". Komandā – četri līdz astoņi cilvēki, viena viedierīce. Līdzi groziņš, lai vakars būtu vēl sirsnīgāks un jautrāks. Svētku loterijas galvenā balva: Ķeguma senioru biedrības “Sudrabi” ziemas labumu grozs! Pieteikt savu komandu var, zvanot pa tālruni 24423322. Ieeja pasākumā bez maksas.
Plkst. 21.00 Birzgales Tautas namā priecēs groziņballe kopā ar grupu “Bruģis”. Ieeja pasākumā bez maksas.
15. novembrī
No plkst. 11.00 līdz 16.00 Brīvības ielā un Bērzu alejā, Ogrē, notiks tirdziņš - pasākums "Satiec Ogres novada uzņēmēju!". Atklāj vietējos produktus un pakalpojumus, uzzini vairāk par to, ko dara un ražo mūsu novadā. Iespēja nogaršot, apskatīt un sarunāties ar pašiem uzņēmējiem! Vietējie gardumi, amatniecība un mājražošana, sarunas un jaunas idejas.
Plkst. 12.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā būs dievkalpojums Vecogres draudzes atjaunošanas 35 gadu jubilejā. Dievkalpojumu vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un Vecogres draudzes mācītājs Uldis Matīss. Pasākuma laikā paredzēti atmiņu stāsti, apsveikumi, koncerts un sadraudzības mielasts. Ieeja bez maksas.
Plkst. 13.00 patriotiskās nedēļas ietvaros notiks ekskursija Ogres Vēstures un mākslas muzejā - aicina iepazīt pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementu Brīvības ielā 36. Arhitekts, izstādes idejas autors un kurators Zigmārs Jauja vadīs ekskursiju, iepazīstinot ar izstādes tapšanu un ekspozīciju.
Plkst. 14.00 Lielvārdes pilsētas bibliotēkā notiks Ināras un Agra Liepiņu grāmatas "Senlatvija" atvēršanas svētki.
Plkst. 15.00 Jumpravas pagasta Kultūras nama Lielajā zālē skanēs valsts svētku koncerts "Vienoti dziesmā". Piedalīsies: jauktais koris "Jumprava", solists Maksims Busels, pie klavierēm Austris Kalniņš. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks pūtēju orķestra "Horizonts" 70 gadu jubilejas koncerts. Tam dots nosaukums “All’orizzonte!” (“Pie horizonta!” – no itāļu valodas), kas vēsta par orķestra bagātīgo vēsturi, radošo enerģiju un skatu nākotnē. Biļetes cena: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
Plkst. 22.00 bijušās Rembates skolas sporta zālē notiks svētku balle “Daudz laimes, Latvija!”. Ieeja bez maksas.
16. novembrī
Plkst. 14.00 Suntažu Kultūras namā norisināsies Suntažu digitālās dziesmu grāmatas atklāšanas koncerts. Suntažu folkloras kopa “Saule” jau 13 gadus vāc, pēta un saglabā Suntažu pagasta un apkārtnes teicēju dziesmas, iekļaujot tās savā repertuārā. Kopas 10 gadu jubilejas koncertam tika radīta īpaša Suntažu dziesmu klade ar 14 dziesmām, kuras papildinātas ar tautasdziesmām no dainuskapis.lv, ļaujot klausītājiem dziedāt līdzi.
Plkst. 18.00 Ķeipenes Tautas namā paredzēts koncerts “No sirds Latvijai”. Pasākumā piedalīsies Ķeipenes pamatskolas, tautas nama un pagasta amatiermākslas kolektīvi. Plkst. 22.00 tautas namā notiks svētku balle, kurā muzicēs atraktīvais un talantīgais Arnis Graps. Ieeja brīva!
Plkst. 19.00 Tomes Tautas namā notiks Latvijas valsts 107. gadadienai veltīts svētku koncerts “Mana Latvija, mana Tome”. Piedalīsies Tomes Tautas nama amatierkolektīvi un mūziķis, dziedātājs un dziesmu autors Rihards Saule. Plkst. 21.00–1.30 svētku balle, muzicēs - Toms Auza. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā priecēs valsts svētku koncerts. Pēc koncerta svētku balle kopā ar grupu “Vidroks”.
17. novembrī
Plkst. 13.00 Taurupes Tautas namā notiks valsts svētku koncerts “Stradziņš un Račs – 365”. Koncertā izskanēs mūzika un dzeja, kas veltīta Latvijas cilvēkiem, ikdienai un sajūtām, kuras mūs vieno visa gada garumā.
Plkst. 16.00 Ogresgala Tautas namā paredzēts valsts svētku koncerts. Uzstāsies Ogresgala Tautas nama pašdarbības kolektīvi. Ieeja brīva.
Plkst. 16.00 Lauberes Kultūras namā skanēs svētku koncerts, kurā piedalīsies Annija Putniņa un Gints Smukais. Ieeja brīva.
Plkst. 17.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā notiks svētku koncerts “Manas saknes Mazozolos”. Koncertu bagātinās tautas deju kolektīvi, ansambļi, Inga Bite un radošie Mazozolu pagasta iedzīvotāji. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā priecēs valsts svētku koncerts "Latvietis var". Piedalīsies Lielvārdes pilsētas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un Rihards Saule. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Tīnūžu pagasta Tautas namā būs iespēja noskatīties kinofilmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. Biļešu cena - 3 eiro.
Plkst. 21.00 Mazozolu pagasta Kultūras namā gaidāma valsts svētku balle kopā ar grupu “Galaktika”. Ieeja – 5 eiro.
18. novembrī
Plkst. 11.00 Ikšķiles Centra laukumā notiks valsts svētku pasākums "Es savai Latvijai". Aicina ikvienu uz īpašu svētku dienu, kurā kopā godinās Latviju! Būs karoga skrējiens, sadziedāšanās ar “Tīnūžu šķībo kori” un radošās darbnīcas.
Notiks tradicionālais skrējiens “Rembates aplis 2025” – reģistrēšanās no plkst. 10.00 līdz 11.45, starts plkst. 12.00. Vairāk informācijas un nolikums pieejams Ogres novada Sporta centra tīemkļvietnē un "Facebook" lapā "Rembates pagasta pārvalde un kultūra".
Plkst. 15.00 Suntažu Kultūras namā priecēs valsts svētku koncerts ar Žoržu Siksnu. Koncertā skanēs iemīļotākās latviešu estrādes dziesmas – tās, kas vieno, iedvesmo un raisa lepnumu par savu zemi. Ieeja brīva.
Plkst.16.00 Krapes Tautas namā paredzēts grupas “Dārgoļi” Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centrā notiks valsts svētku koncerts, kurā piedalīsies Zane Dombrovska, Mārcis Maņjakovs un pianists Džulians (Jānis Zvirgzdiņš), grupa "Jōra" un TAD “Ogre”. (Visi bezmaksas ielūgumi ir izņemti!)
Plkst. 18.00 tiešraidē no Ogres novada Kultūras centra valsts svētku koncerts tiks translēts lielajos ekrānos Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē. Tāpat tiešraide būs skatāma Ogres novada Kultūras centra "Facebook" lapā.
Plkst. 20.00 no Ogres novada domes ēkas debesis izgaismosies krāšņā svētku uguņošanā.