1. maijā
No plkst. 9.00 līdz 13.00 Suntažu Kultūras namā noris pavasara gadatirgus.
No plkst. 10.00 līdz 14.00 Brīvības ielas gājēju posmā gaidāms stādu tirgus. Uz Pilsētas skvēra skatuves plkst. 11.00 koncerts "Iedojot pavasara vējos", kurā piedalīsies Ogres novada Kultūras centra dejotāji: VPDK "Aija", SDK "Ogrēnietis", DK "Astras" un DK "Astras+".
Plkst. 15.00 Ķeguma muzejā Tomē notiks filmu studijas "Animācijas brigāde" animācijas leļļu izstādes atklāšana. Izstāde atvērta līdz 27. maijam muzeja darba laikā.
2. maijā
Plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā norisināsies amatierteātra “Zīles” 15. gadu jubilejas pasākums “Tējas laiks”. Režisore - Vineta Kazeka. Laipni aicināti! Īpaši gaida tikšanos ar "Zīles" bijušajiem dalībniekiem!
SVĒTKU PASĀKUMI
Jumpravā
1. maijā plkst. 12.00
Jumpravas pagasta Kultūras namā
Klūgu pīšanas meistarklase. Pieteikšanās, zvanot 25450061 vai rakstot uz .
Lēdmanē
1. maijā plkst. 13.00
Lēdmanes Tautas namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšana pie balti klāta galda kopā ar daiļrecepšu grāmatu "Vienaldzīgo nav" un "Kārumpasakas", kā arī emuāra "Lauru lapa" autorēm Lieni Margeviču un Natu Brambergu. Stāsti ar humora piešprici, izsole, minēšanas konkurss. Sadziedāšanās kopā ar mūziķi Aivaru Lapšānu!
Tomē
1. maijā plkst. 16.00
Tomes Tautas namā
Latvijas brīvības svētkiem veltīts pasākums un pagasta ļaužu satikšanās pie balti klāta galda ar svētku programmu “Teic, kur zeme skaistākā". Uzstāsies muzikālā apvienība “Tikai tā” no Aizkraukles. Ieeja bez maksas.
Ķeipenē
1. maijā plkst. 16.00
Ķeipenes Tautas namā
Par godu mūsu Latvijas neatkarības atgūšanai notiks koncerts “Skaista mana Tēvu zeme”. Piedalīsies Ķeipenes pamatskolas un Ķeipenes Tautas nama kolektīvi, Andris un Sarmīte, pasākumu kuplinās daudzsološā vokālinstrumentālā grupa “Skvirl`boizz”! Būs arī svētku zupa. Ieeja bez maksas.
Meņģelē
2. maijā plkst. 16.00
Meņģeles Tautas namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts “Mana Latvija”. Uzstāsies etno kokļu grupa “Ilgō”. Biļetes cena - 3 eiro.
Suntažos
2. maijā plkst. 14.00
Suntažu Kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu svinot, notiks amatierteātru saiets ‘’Pavasara cēliens’’. Piedalīsies amatierteātri no dažādiem Latvijas novadiem. Ieeja uz izrādēm brīva.
2. maijā plkst. 21.00
Suntažu Kultūras namā
Svētku balle ar brāļiem Puncuļiem.
Taurupē
3. maijā plkst. 13.00
Taurupes Tautas namā
Mārtiņa Kantera koncerts "Valodiņa".
Ciemupē
3. maijā plkst. 17.00
Ciemupes Tautas namā
Erudīcijas spēle "Par Latviju". Aicināts ikviens, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas. Komandas būs iespējams veidot uz vietas. Līdzi jāņem pašu sarūpēts cienasts kopēja svētku galda klāšanai. Pasākuma apmeklējums un dalība bez maksas.
Lielvārdē
4. maijā plkst. 11.00
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pagalmā
Svētku pasākums "Brokastis pie Daugavas" sadarbībā ar Lielvārdes pilsētas Kultūras namu. Īpašie viesi: Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola; dziedātāja Līga Priede un ģitārists Andrejs Grimms ar programmu "Imanta Kalniņa puķu dziesmas". Pasākuma apmeklētājus aicina ņemt līdzi savu cienastu, lai godinātu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu pie balti klāta galda.
Birzgalē
4. maijā plkst. 12.00
Pie muzeja "Rūķi" Baltā galdauta svētki.
Lauberē
4. maijā plkst. 13.00
Lauberes Kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinības. Aicina uz saviesīgām sarunām un literāriem, muzikāliem priekšnesumiem! Gaidīts ikviens!
Rembatē
4. maijā plkst. 13.00
Rembates Tautas namā
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, aicina ikvienu uz svētku koncertu. Svētku noskaņu radīs Jānis Cielavs. Ļausies dziesmām, kas vieno, iedvesmo un atgādina par mūsu valsts spēku un brīvību. Ieeja bez maksas.
Mazozolos
4. maijā plkst. 15.00
Mazozolu pagasta Kultūras namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un S. Krīgeres gleznošanas nodarbību dalībnieku gleznu izstādes atklāšanai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.
Ikšķilē
4. maijā plkst. 15.00
Ikšķiles Centra laukumā (sliktos laikapstākļos Ikšķiles Tautas namā)
4. maija svētki - uzstāsies “Cēsu Bigbends” un “Tīnūžu Šķībais koris”. Ieeja bez maksas.
Krapē
4. maijā plkst. 18.00
Krapes Tautas namā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts, kurā uzstāsies Andris Skuja. Ieeja bez maksas.
Ķegumā
4. maijā plkst. 19.00
Ķeguma Tautas namā
Notiks Latvijas Republikas Neatkarības dienas koncerts “Satikšanās”. Uz skatuves satiksies aktieri Anna Klēvere, Egils Melbārdis un Ainārs Ančevskis, kuri šogad svin 25 gadus kopš savas radošās darbības sākuma Latvijas Nacionālajā teātrī. Vakara gaitā viņi dalīsies ar aizraujošiem, asprātīgiem un reizēm pavisam negaidītiem stāstiem no studiju laikiem un teātra dzīves aizkulisēm. Programmu papildinās skatītāju iemīļotas dziesmas no teātra izrādēm aktieru izpildījumā, pie klavierēm – komponists Valdis Zilveris. Apmeklētāji aicināti baudīt koncertu pie galdiņiem. Ieeja bez maksas, ielūgumus iepriekš iespējams saņemt Ķeguma Tautas namā darba laikā.
Ogrē
4. maijā
Neatkarības laukumā, Brīvības ielā 2
10.00–17.00 ekspozīcija "Brīvības ceļš".
19.00 Latvijas karogu brauciens ar motoklubu "Rēgi". Pulcēšanās no plkst. 18.30. Noslēgums pie skulptūras “Baltā cielava”.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē Brīvības ielā 11
12.00–16.00 mākslas jomas interešu izglītības grupu audzēkņu darbu 2. izstāde "Karuselis".
Pulcēšanās pie kafejnīcas "Rūre" Brīvības ielā 21
13.00 Tvīda brauciens un tērpu parāde.
Deju studijas "Teixma" priekšnesumi.
Pilsētas skvērā
13.00–16.00 gleznas radīšana "Mana zeme, mana iedvesma".
Aušanas demonstrējumi no tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva".
14.30 erudīcijas spēle "Brīvdabas erudīcija".
15.00 ģimenes filma "Sprīdītis".
20.00 grupas "Iļģi" koncerts. Uzstāsies grupas dalībnieki Ilga Reizniece, Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs, Mārtiņš Linde kopā ar Ogres novada Kultūras centra BJDK "Pīlādzītis", TDA "Ogre" un VPDK "Raksti".