Par Ogri, pilsētas dzimšanas dienu, dzīves notikumiem un sajūtām sarunāsimies ar četrām šarmantām ogrēnietēm - veselīga un laimīga dzīvesveida entuziasti un raidījuma MĀMIŅU KLUBS vadītāju Kristīni Beitiku, zīmola LATVIJAS PĒRLES radītāju Elīnu Eidmani un māksliniecēm Ilzi un Elitu Patmalniecēm.
Sarunas vadīs pasākumu un TV raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs un RADIO SKONTO rīta programmas vadītājs Valdis Melderis.
Svētku noskaņu papildinās pašmāju mūziķi - dziedātājs Atis Ieviņš &RockBrothers.
Pasākuma PILSĒTA, DZĪVE UN TU apmeklējums ir bez maksas.
Bezmaksas biļetes var saņemt Ogres novada Kultūras centra kasē un visās Biļešu paradīzes kasēs, kā arī www.bilesuparadize.lv
Pieaugušajiem biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Bērniem no 12 gadu vecuma nepieciešams vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sadarbspējīgais sertifikāts, vai pēdējo 72h laikā veikts skolas skrīninga tests kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.