Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 27. aprīlis, 2022 16:05

4. maijā plkst. 18.00 Pilsētas skvērā, Ogrē koncertā SVINAM SVĒTKUS KOPĀ! svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu.Pilsētas skvēra skatuvi pieskandinās rokgrupa COLT, kas šogad svin 12 gadu jubileju un klausītājiem sarūpējuši īpašu jubilejas lielkoncertu, kurā skanēs gan labi zināmi, gan arī pavisam jauni skaņdarbi.

“Šogad priecājamies, ka atkal varam tikties un aicinām svinēt svētkus visiem kopā,” atzīmē rokgrupas COLT līderis mūziķis un daudzu populāru hītu autors Harijs Zariņš.


Koncertā kopā ar grupu COLT uz skatuves kāps īpašie viesi:
Dināra Rudāne (Rock 5 Band)
Ainars Virga un BUKS (Līvi)
Valts Bērziņš (BloodyHeels)
Ervīns Ramiņš (Laime Pilnīga)
Renārs Mastiņš (Bastards)

Koncerta apmeklējums bez maksas.


Vairāk informācijas par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas norisēm Ogrē - Ogres novada Kultūras centra mājas lapā www.okultura.lv

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
