Ceturtdiena, 09.10.2025 15:18
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:18
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 9. februāris, 2021 14:37

Svinam svētkus, lietojam internetu droši un piedalāmies konkursā

Svinam svētkus, lietojam internetu droši un piedalāmies konkursā
Otrdiena, 9. februāris, 2021 14:37

Svinam svētkus, lietojam internetu droši un piedalāmies konkursā

Februāris atnācis ar vairākiem īpašiem notikumiem. 9.februārī vairāk kā 170 valstīs visā pasaulē tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID).
13.februārī iemīļotajam latviešu bērnu grāmatu autoram Jurim Zvirgzdiņam apritēs 80 gadi. Apvienojot abus īpašos notikumus, Ogres Centrālā bibliotēka radījusi īpašu tiešsaistes erudīcijas konkursu bērniem.

Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki aicina bērnus ceļot kopā ar slaveno Jura Zvirgzdiņa grāmatu varoni lācēnu Tobiasu plašajā interneta pasaulē un,atverot saiti https://ej.uz/4v2k, ierakstot savu vārdu un uzvārdu, atbildēt uztiešsaistes erudīcijas konkursa "Tobiass un draugi ceļo interneta pasaulē" jautājumiem un pārliecinies, vai atbilstošā situācijā zinātu kā rīkoties.

Populārais Jura Zvirgzdiņa stāstu varonis lācēns Tobiass ir enciklopēdiju pavēlnieks, kurš vienmēr gatavs runāt par visdažādākajām tēmām – mūziku, neveiksmēm būvprojektos, peldētprasmi un pat meksikāņu seriāliem, taču šodien, lūkojoties no sava drauga rakstnieka Jura Zvirgzdiņa jakas kabatas, viņš ir noraizējies, vai pats un ikdienā sastaptie bērni pareizi domā par drošu viedtālruņu un datoru izmantošanu.

Šī gada DID sauklis ir "Drošāks internets sākas ar tevi!". Ikviens tiek aicināts domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.Latvijas Drošāka interneta centrs, kā ierasts, organizē dažādas aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos- skatīt šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?