Ogres Centrālās bibliotēkas darbinieki aicina bērnus ceļot kopā ar slaveno Jura Zvirgzdiņa grāmatu varoni lācēnu Tobiasu plašajā interneta pasaulē un,atverot saiti https://ej.uz/4v2k, ierakstot savu vārdu un uzvārdu, atbildēt uztiešsaistes erudīcijas konkursa "Tobiass un draugi ceļo interneta pasaulē" jautājumiem un pārliecinies, vai atbilstošā situācijā zinātu kā rīkoties.
Populārais Jura Zvirgzdiņa stāstu varonis lācēns Tobiass ir enciklopēdiju pavēlnieks, kurš vienmēr gatavs runāt par visdažādākajām tēmām – mūziku, neveiksmēm būvprojektos, peldētprasmi un pat meksikāņu seriāliem, taču šodien, lūkojoties no sava drauga rakstnieka Jura Zvirgzdiņa jakas kabatas, viņš ir noraizējies, vai pats un ikdienā sastaptie bērni pareizi domā par drošu viedtālruņu un datoru izmantošanu.
Šī gada DID sauklis ir "Drošāks internets sākas ar tevi!". Ikviens tiek aicināts domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.Latvijas Drošāka interneta centrs, kā ierasts, organizē dažādas aktivitātes, iesaistot bērnus, jauniešus un pieaugušos- skatīt šeit: